"Esto es un modo de vida; trabajamos a lo largo de todo el año, aunque este es el momento culmen"

Aunque la Semana Santa salmantina volvió a recobrar el año pasado las procesiones, este 2023 parece que será el año en el que se recupere totalmente la normalidad. “Pudimos retomar los actos de culto en la calle, que son uno de los máximos exponentes que tienen las cofradías y los más seguidos por el público, pero el año pasado no dejamos de tener también alguna restricción, como la obligatoriedad del uso de las mascarillas, por ejemplo, y también había cierto miedo en algunas personas de volver a encontrarse en sitios cerrados o con gran multitud. Este año, afortunadamente, gracias al avance de la ciencia y la Sanidad, podemos retomar esa normalidad que teníamos hasta el año 2019. Estamos esperanzados de que la respuesta por parte de todos, en niveles de participación sobre todo, vuelva a aquellos años”, asegura Roberto Sánchez, hermano mayor de la Real Cofradía del Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora.

Con “mucha ilusión” se presenta esta Semana Santa. “Nos estamos preparando durante todo el año para poder vivir con intensidad la Cuaresma, la Semana Santa, que nos lleva a la Pascua de Resurrección” y ya en las semanas antes los cofrades “están muy ilusionados, procurando que todo esté en su sitio y que todo marche por el camino adecuado”.

Pocas novedades en su desfile procesional de este año. El compartido con el resto de las cofradías, un tramo que cada procesión tendrá en silencio “para que las personas con TEA puedan disfrutar también de nuestra Semana Santa. Nosotros es la primera que lo incluimos y hemos decidido tener este tránsito en silencio en la calle Juan del Rey, en torno a las dos y media o tres de la mañana”, explica Sánchez.

Otra novedad es que los pasos van a salir con cirios de cera natural en su desfile procesional que se celebra en la madrugada del Jueves Santo. Justo a las 12 es la salida de la Catedral, pero antes, sobre las 23:40 horas, tendrá lugar “una nuestras particularidades, el Juramento de Silencio, en el que participan el alcalde, que le tiene que pedir silencio al pueblo de Salamanca que está contemplando el paso de la procesión, y el obispo, que se dirige a los cofrades para pedirles silencio a ellos, a los que van a participar”, apunta.

Alrededor de 590 cofrades forman parte de esta agrupación, que se fundó en 1984, pero no procesionó hasta el año 1987 y “únicamente con el Cristo de la Agonía Redentora, con el Crucificado; la imagen del Cristo Yacente se incorporó en 1991”.

Para ellos, dice Roberto Sánchez, esto “es un modo de vida, estamos muy involucrados. Trabajamos a lo largo de todo el año, no solo en cuaresma y Semana Santa por nuestra cofradía, aunque este es el momento culmen de nuestra vida de hermandad, cuando más actos podemos celebrar en tiempo, porque empezamos en Cuaresma con el miércoles de ceniza y a partir de ahí, hemos tenido diferentes actos y los que vienen en días sucesivos hasta la procesión”. Son días en los que “la vida en hermandad se vive de una manera más intensa, donde te reencuentras con otros hermanos, que a lo mejor ves de año en año. Somos muchos, pero no somos tantos; somos como una familia un poquito grande y estamos todos unidos. Para nosotros son días de mucha confraternidad, de reencuentros. En lo personal es muy bonito y en lo espiritual, no dejan de ser días de oración, recogimiento, que se viven con una intensidad que a lo mejor no tenemos luego durante el año”.

Aunque la cofradía procesionó por primera vez en 1987, antes celebró lo que fue su primer acto: el poeta ante la cruz. “Un acto poético, que ahora es de los más relevantes en cuanto a la poesía religiosa que se celebra en el panorama nacional”. Cada año invitan a un poeta diferente, que compone un poemario para recitarlo por primera vez en este acto. “La cofradía publica ese poemario; tenemos un libro recopilatorio de poemarios hasta 2011 y desde ese año en adelante vamos repartiendo año tras año el poemario que se recita, editado con ilustraciones y demás”. El acto se celebra Catedral Nueva el Domingo de Pasión -domingo anterior al de Ramos-; el poeta está acompañado de un coro, el Francisco Salinas y de música de órgano. “Es de los actos más relevantes de la Semana Santa de Salamanca y de poesía religiosa, de las más relevantes en el panorama nacional”, tal y como señala Roberto Sánchez.

Procesión del Cristo Yacente de 2022