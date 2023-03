El nuevo proyecto “be SMart” que va a ser un impulso comercial para Santa Marta

Impulsar la competitividad, innovación y modernización del comercio local es el gran objetivo que persigue el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes con su proyecto “be SMart”, Plan de Impulso a la Competitividad, Innovación y Modernización del Área Comercial Urbana de Santa Marta, un proyecto dotado de 485.000 euros que ha obtenido el 100% de la financiación solicitada por el Ayuntamiento a la convocatoria enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El alcalde de la localidad, David Mingo, acompañado del concejal de Comercio, Juan Carlos Bueno, y de Jorge Moreno, en representación de la Asociación de Empresarios de Santa Marta, ha informado del proyecto del que ha dicho “será un eje de desarrollo económico y de impulso comercial que contribuirá a aumentar la competitividad de nuestro comercio, recuperar la confianza del consumidor y facilitar la apertura del sector a nuevos canales de distribución, transformándose de locales a globales”.

El primer regidor ha concretado que el consistorio santamartino recibirá 388.090 € procedentes de los fondos europeos “Next Generation” para desarrollarlo, mientras que el resto del presupuesto de las actuaciones será asumido por el ayuntamiento. Ha destacado que es un “ambicioso proyecto y una excelente oportunidad para ayudar y apoyar a nuestro comercio, principal motor económico del municipio”. Asimismo, ha subrayado que “será un revulsivo para nuestras pequeñas y medianas empresas, para que cuenten con nuevas herramientas que faciliten su transformación y modernización manteniendo la esencia del comercio tradicional, que en Santa Marta es un ejemplo por su calidad”.

El Ayuntamiento ya está trabajando en el proyecto cuyo desarrollo se extenderá hasta junio del próximo año. El alcalde ha explicado que “partiremos de un diagnostico de la situación que nos definirá de forma clara y detallada las acciones ya ajustadas para su ejecución y que, como parece, palíen las importantes necesidades del sector comercial de Santa Marta en su avenida principal y calles adyacentes”.

El proyecto es una manera de “ser Santa Marta” expresada a través de dos grande ejes: uno, la economía de sus comercios y tiendas de proximidad, y otro, el cuidado con el medio ambiente, el río y el aire que respiramos.

Actuaciones que cambiarán el ADN comercial de la localidad

Entre algunas de las acciones que se llevarán a cabo, tal y como ha detallado el alcalde, se encuentra la instalación de sensores de medición de CO2 y pantallas de información, red wifi para los clientes de cada comercio, desarrollo de una app de sensibillización y fidelización comercial y ambiental o la creación de un “SMart Park”, que nos dirá dónde puedo aparcar mi vehículo si decido ir a la calle comercial principal o adyacentes sin necesidad de estar dando vueltas.

También incluye la celebración de actividades dirigidas específicamente a dar más visibilidad al sector comercial, como la celebración de la Feria del Comercio o la actualización de la Guía de Comercio, Servicios y Hostelería de Santa Marta con información detallada de cada una de las pymes del municipio.

Asimismo, se apoyará a los comerciantes para adaptar sus instalaciones a las necesidades de conectividad on line y remota para impartir cursos y webinarios de mejora de la competitividad de las empresas de comercio, hostelería y servicios del municipio. Para ello se crearán el espacio Be SMart Coworking Commerce, en el Centro de Formación Municipal de Signo XXV y el espacio Be SMart para la transformación digital del Comercio, en la planta superior de la Escuela Municipal de Hostelería. Estos nuevos espacios para el comercio servirán de lugares de trabajo y formación para numerosas actividades del proyecto a desarrollar.

Por otro lado, el alcalde ha concretado que para las acciones estratégicas que van a cambiar el ADN comercial de la ciudad, como son las de digitalización y medición y acción de las emisiones de CO2 en el área de actuación y su entorno, se implantará una red wifi para los clientes de cada comercio. A estas actuaciones se suman acciones de digitalización de todos los comercios que lo deseen, planes formativos para comerciantes y campañas comerciales y de marketing para la correcta difusión de las diferentes iniciativas web que se ejecuten.