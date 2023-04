Bea, madre de un niño con autismo: "Yo no tengo que cambiar la forma en la que Asier ve el mundo, sino la forma en la que el mundo ve a Asier"

Bea es la madre de Asier, un pequeño de 6 años diagnosticado con TEA (Trastorno del Espectro Autista). Viven en el municipio de Aldeatejada y, como cada año, se ha puesto manos a la obra para dar una mayor visibilidad a las personas con autismo.

Con motivo de este Día Mundial del Autismo, 2 de abril, lleva varios días realizando charlas, decorando el municipio e informando sobre el autismo a niños y mayores. Durante toda la semana pasada ha estado colocando carteles sobre la concienciación del autismo en diferentes comercios y establecimientos de la localidad.

En el colegio, antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa, ha explicado a los más pequeños y mayores cosas para entender el autismo, así como bailes y un pictograma.

Además, durante estos días las letras de la entrada al municipio se encuentran iluminadas de color azul y con globos de ese mismo color, que son los que representan al autismo.

Hace un año, a este mismo medio, Bea le dedicaba unas bonitas palabras a su pequeño. “Asier para mi es mi motor, es el que me da fuerzas para hacerlo” y tiene claro que con estas pequeñas iniciativas puede ayudar a otros niños y a otras familias. “Quiero que sepan que, aunque es difícil, no están solos. Los niños con TEA son superhéroes, al final son ellos los que se tienen que adaptar a una sociedad que no está adaptada para ellos”, añadía.