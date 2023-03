De la Nava y los arbitrajes: "Hay errores que son muy claros y se lo tienen que hacer mirar ellos porque nos afecta a Unionistas"

"Es una cosa que no depende de nosotros y nos influye mucho. Debemos esperar que la tónica de toda la temporada pare ya", ha indicado

Carlos de la Nava, capitán de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Momento de forma: "Tenemos sensaciones buenas y no fuimos merecedores de la derrota en Badajoz. Hay que corregir los errores que tuvimos, pero hay confianza y queremos seguir así hasta el final de temporada. Nos toca mejorar en los pequeños errores porque nos penalizan mucho y debemos estar concentrados todos, aunque se ha mejorado en defensa".

Arbitraje polémicos: "Es una cosa que no depende de nosotros y nos influye mucho. Todos acertamos o fallamos, pero hay errores que son muy claros y se lo tienen que hacer mirar ellos porque nos afecta a nosotros. Debemos esperar que la tónica de toda la temporada pare ya. Nos preocupa todo, no que ahora toque el Dépor. Hay que confiar en que esto no siga así".

Dépor: "Será un partido complicado y viene el mejor equipo de la categoría para mí. Todos los partidos son complicados. El ambiente será una caldera y confío en el equipo para conseguir la victoria".

Ambiente: "Es lo bonito del fútbol y las aficiones se llevan muy bien. En los malos momentos siempre nos han apoyado y se lo pasarán muy bien. Ojalá ganemos. ¿Mucha afición visitante? Ya estamos acostumbrados a jugar ambientes así y es un plus para seguir".

Su nivel: "Me encuentro bien y recuperando sensaciones después de los últimos problemas que tuve. Estoy en la línea del equipo".