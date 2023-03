“La Semana Santa de Salamanca está en el 'top ten' nacional”

Comienza la Semana Santa de Salamanca, una tradición que cumple 20 años desde su Declaración como Interés Turístico Internacional, algo que “vino a poner a nuestra fiesta en el top ten de las Semanas Santas españolas”, señala Francisco Hernández, presidente de la Junta de la Semana Santa de Salamanca.

En su tercer año en el cargo, se enfrenta a la primera Semana Santa “con total normalidad”. Los dos primeros años no se celebraron desfiles procesionales debido a la pandemia del coronavirus y el año pasado, aunque hubo procesiones, “estuvieron marcadas por las restricciones y por el miedo”, explica.

Aun así, hace un balance positivo de todo este tiempo. “Respondimos, los cofrades respondieron, la ciudad, los visitantes… todos”. Por eso, para este año tiene claro que la Semana Santa “va a ser un éxito absoluto”.

Este año la Semana Santa de Salamanca está de aniversario.

Así es, este año estamos de celebración de un aniversario que nos llena de orgullo porque la Declaración como Interés Turístico Internacional vino a poner a la Semana Santa de Salamanca en el top ten de las Semanas Santas españolas. Los cofrades salimos a la calle para manifestar públicamente nuestra fe. Pero visto desde el punto de vista global, como presidente de la Junta de Semana Santa, no podemos ponernos de perfil ante esto, puesto que todo lo que nos aporta el tener esta declaración es beneficioso. Hace 20 años gracias a ello se restauraron casi todas las imágenes que había en ese momento, recibimos mayores subvenciones del Ayuntamiento de Salamanca y de la Junta de Castilla y León, para promocionar y poder hacer y divulgar nuestra Semana Santa. Gracias a ello podemos salir fuera de nuestras fronteras, de nuestra provincia, e ir a la región o a otros lugares de España para que conozcan nuestra Semana Santa. De hecho, próximamente se va a hacer una exposición de la Semana Santa en Lyon, que va a conducir a través del lenguaje de la lengua castellana, y el nexo de unión es la Semana Santa de Salamanca. Y quiero decir que todas estas cosas, vienen a poner en valor lo que es la Semana Santa de Salamanca.

¿Cómo ha evolucionado la tradición durante estos años?

Ha evolucionado muchísimo. Ha pegado un cambio de 180º, pero como ha evolucionado toda la sociedad. Estamos ahora mismo en la era de las comunicaciones, lo que está pasando se está viendo al otro lado del mundo e internet, los transportes y todo ha evolucionado tanto, que ha hecho que la Semana Santa haya ido evolucionando con los tiempos. Es una tradición de más de 500 años en la cual siguen cosas muy presentes ancestrales, pero las cofradías, y sus dirigentes, han ido evolucionando y han ido haciendo actividades, cultos y, en definitiva, muchas cosas que antes no se hacían. Quizás hace 20 años nos ceñíamos al Jueves, Viernes, Sábado y Domingo, y ahora estamos procurando que esté presente casi todo el año en lo que es la sociedad salmantina.

¿Eso hace que haya más responsabilidad por parte de la Junta para la organización?

La responsabilidad es absoluta. Cuando estas en este puesto de presidente de la Junta de Semana Santa te das cuenta de todo lo que tienes detrás de ti, todo lo que está apoyando a la Semana Santa: instituciones, comercios, las propias cofradías, la Junta desde Castilla y León , etc. Entonces, ante esto, la responsabilidad que adquieres es máxima. No puedes dejar las cosas, hay que estar pendiente, hay que ser constante, ser responsable para que lo que hagamos dentro de la Semana Santa de Salamanca, esté en consonancia con lo que queremos transmitir y con lo que nos demandan nuestros ciudadanos y nuestras instituciones. Todas las subvenciones que recibimos son públicas. Llega la Semana Santa y sus desfiles procesionales, desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, pero antes hemos tenido el periodo de Cuaresma cuando ya ha habido actividades y al ciudad de Salamanca se pone a tus pies… ante todo esto tenemos una responsabilidad añadida.

Comienza ya esta Semana Santa, esos desfiles procesionales, ¿cómo se está viviendo esta cuenta atrás?

Esto ya es una vorágine, no hay quien lo pare. Ahora mismo están los cofrades, los hermanos y lo congregantes en sus sedes preparando todo y dando los últimos retoques a los pasos, a las carrozas, a las imágenes, vestuarios… Están dedicados en cuerpo y alma a ello para poner en las calles lo que realmente queremos manifestar y de una manera excepcional, a parte, como decía, de las actividades propias que todas las cofradías hacen en Cuaresma. Los días previos son de mucho trabajo y de muchos nervios. La marcha penitencial es el culmen del trabajo durante un año y eso, a los que sentimos la Semana Santa de verdad y a los sentimientos que nos mueven, manifestar esto en las calles nos produce unos sentimientos de emoción que te hacen echar lágrimas. Son días muy intensos pero muy emocionantes.

¿Qué novedades nos vamos a encontrar?

En cuanto a la Junta, en el pleno de preparación que tuvimos, que es dos meses antes del Viernes de Dolores, acordamos en todos los recorridos procesionales, dejar una zona acotada para las personas que padecen autismo, que tienen TEA. Entonces, tuvo muy buena acogida y las cofradías han decidido en qué tramo de su procesión no van a tocar música.

Otra novedad es que aquí en Salamanca hace años había una procesión el Viernes Santo, la procesión general del Santo Entierro, en la cual participaban las cuatro cofradías que procesionan este día por la tarde. Llegó un momento que por diferentes circunstancias esa procesión se deshizo y cada una empezó a procesionar. Era un caos. Eso nos ha hecho ver a la Junta de Semana Santa que a las personas que se acercan a vernos, los cofrades de acera que llamo yo, ven un poco de desorden en la tarde del Viernes Santo, y a mí a sí me lo han transmitido por la calle. Una de las funciones que tenemos, dentro de los estatutos, es coordinar los desfiles procesionales que hay en la calle. Salamanca tiene lo que no tiene nadie, que son nuestras calles, nuestras plazas, nuestros monumentos. Los recorridos por lo que pasan nuestras procesiones, es lógico que haya que coordinarlo. Nos reunimos con los hermanos de esas cofradías para coordinarlas y este año querían hacer una novedad, un recorrido conjunto. No la procesión del Santo Entierro como tal, pero sí un recorrido conjunto para que las personas que ven las procesiones del Viernes Santo se puedan concentrar en un punto y puedan ver las cuatro seguidas, una detrás de otra. Cada una saldrá de su sede canónica a una hora y confluyan, cada una a su hora, y entren en La Rúa bien por la calle Francisco Vitoria o por Juan XXIII, y vayan una detrás de otras.

En novedades también podemos destacar por ejemplo que La Soledad acorta un poco su recorrido, puesto que era una demanda que venían haciendo los hermanos de ambos pasos. La Hermandad Franciscana sale de otro lugar este año que no es su sede canónica, que es la Iglesia de San Martín. Esta está en obras y el Cristo ha sido trasladado hasta la Purísima para darle culto. Al lado está el convento de los Franciscanos, recordemos que la Hermandad Franciscana es de capuchinos, y han mantenido contacto con ellos para que la profesión pueda salir el Sábado de Pasión desde allí.

El pregón a cargo del alcalde ha sido muy emotivo y personal.

Sí. El alcalde reunía las tres condiciones que se buscan para un pregonero. Una persona que sea de Salamanca o que esté muy vinculada a Salamanca, que sea cristiano y que tenga algo que contar sobre la Semana Santa. Entonces creíamos que reunía las tres condiciones. A parte se ha dado una circunstancia especial, hay que recordar dónde estábamos hace tres años, encerrados en casa. Todo el mundo decía que no iba a haber Semana Santa, pero lo que no hubo fueron procesiones. Al año siguiente pasó lo mismo, si hubo Semana Santa pero no hubo desfiles procesionales. Todo lo que se hizo fue a través de redes sociales el primer año, y al segundo nos reinventamos en el sentido de ver a las imágenes a pie de calle, como nunca se habían visto. Durante todo ese tiempo de incertidumbre, siempre hubo una persona que estuvo al lado de la Semana Santa y esa persona fue el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo. Constantes llamadas a mí, “no os preocupéis, vamos a estar con vosotros, el ayuntamiento estará a vuestro lado, de esto tenemos que salir todos juntos, la Semana Santa es muy importante…”. Otra circunstancia que se da para que este año, que es el año de la normalidad, el alcalde sea pregonero.

¿Cuál es su deseo para esta Semana Santa, Francisco?

El éxito de los 23 desfiles procesionales, sacarlos a la calle, mostrarlos, que tengamos buen tiempo, que todo vaya sobre ruedas, que veamos en las calles que se respira Semana Santa por los cuatro costados y repito, manifestar nuestra fe públicamente. Que lo podamos hacer en condiciones, con respeto y como esta ciudad se merece.

Por último, ¿qué mensaje lanza para estos días?

En la Semana Santa puedes creer o no creer, pero si ves una procesión en Salamanca no te deja indiferente. Ves un grupo escultórico en la calle impresionante, una manera de sentir de las personas que van desfilando en esa procesión. La Semana Santa es cultura, es literatura, es poesía, es filosofía. La Semana Santa da de comer a muchos oficios. Todo eso puesto en un conjunto como es Salamanca es impresionante. Yo les vuelvo a decir a nuestros amigos de Salamanca que vuelvan a salir a acompañarnos a las calles, a los turistas que quieran venir que, por supuesto, van a ser recibidos porque la Semana Santa es para vivirla, es para verla, para sentirla. Y desde luego que la Semana Santa de Salamanca cuando la ves no te deja indiferente, y seguro que repites.

Consulta los horarios y recorridos de las procesiones pulsando aquí