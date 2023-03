El salmantino Jesús de la Calzada comienza su andadura en el Circuito de Novilladas de Madrid este sábado

El novillero de San Martín del Castañar, Jesús de la Calzada, ganó el Circuito de Novilladas de Castilla y León 2022, como consecuencia, este año ocupa la plaza de intercambio en el Circuito de Madrid. A partir de las 12:00 horas del 1 de abril se disputará la segunda clasificatoria del certamen, en la que participará el joven. Un cartel en el que se anuncia junto a Javier Adán y con las ganaderías de Antonio Sánchez y Villanueva.

Jesús de la Calzada comenzó a ver toros desde muy pequeño en las fiestas de su pueblo, San Martín del Castañar (Castilla y León). Posteriormente, se mudó a Ciudad Rodrigo y sus personas más cercanas lo impulsaron en la Escuela Taurina de Salamanca.

Para el salmantino la cuadrilla lo es todo: “es una familia, siempre que he podido he llevado a los mismos y no he hecho cambios. Con ellos me siento agusto, las corridas me transmiten tranquilidad a la ahora de pensar que esa tarde no voy a torear, voy a pasarlo bien y a disfrutar, no a pasar un mal trago”.

De la Calzada recuerda una faena memorable del Circuito de Novilladas en Cantalejo con los de Boyano “son embestidas únicas que siempre estarán en el recuerdo”. Además, resalta su debut con picadores.

El novillero llegó al Circuito de Madrid ocupando la plaza de intercambio tras ganar el Circuito de Castilla y León 2022. Jesús de la Calzada no esperaba participar en esta edición: “Pensaba que iba a tener una recompensa por haber sido triunfador del de Castilla y León. Podría haber sido este circuito o el de Andalucía”.

El novillero detalla que para él, ganar el Circuito lo ha sido todo: “no tenía nada, ni dónde torear ni hacer campo. Ser triunfador y haber salido del bolsín me lo ha dado todo, sobre todo, estar hoy aquí”.

Jesús de la Calzada explicaba que el momento en el que se viste de luces siente unas sensaciones únicas, inexplicables: “Cada día que me visto de luces me siento agusto. Cuando estoy con el traje de luces soy yo mismo”.

El salmantino quiso compartir con los demás su afición al festejo popular: “Me gusta mucho el encierro popular, disfruto delante de la cara del toro como en el campo como en los encierros. Son unas sensaciones únicas, como coger la cara de un toro en Pamplona, como fui capaz de hacer. Entre tanta gente eres capaz de coger la cabeza de un toro y correr a escasos metros. Una sensación única”.