Antonia Dell'Atte, sin pudor a la hora de opinar de Ana Obregón

Este martes nos enterábamos a última hora del día de que Ana Obregón se ha convertido de nuevo en madre con 68 años de un niña por gestación subrogada en Miami gracias a la portada que la revista ¡HOLA! adelantaba. Hoy, hemos sabido muchos más detalles. La actriz permanece en un apartamento de alquiler en Estados Unidos con su bebé y ya ha roto su silencio: "Nos pillaron! Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. Ya nunca volveré a estar sola. HE VUELTO A VIVIR".

Las reacciones al bombazo de ¡HOLA! no han tardado en llegar durante el día de hoy. De hecho este proceso ha abierto dos debates en España: en primer lugar la gestación subrogada y también la edad en la que ha vuelto a convertirse en madre, en este caso 68 años.

Antonia Dell'Atte no ha querido ser menos que nadie y también ha mostrado su opinión al respecto. Eso sí, lo cierto es que no ha tenido pudor alguno en explicar qué le ha parecido que Ana haya sido madre de una niña a los 68 años. Sin sorpresa para muchos de sus seguidores, ya que nunca se corta a la hora de hacer declaraciones, ha dejado claro que no está de acuerdo con la decisión de la actriz.

La modelo se encuentra también en Miami con su hijo: "disfrutando con mi hijo: the simple The Best @clem2leq, "un regalo De Dios"" y ¡atención! porque sin nombrarla se ha referido a ella con descalificativos: "Me gusta #miami que es tan grande que puedes evitar de encontrarte con personas "patéticas e insoportables" y sobretodo egoísta y egocentrismo... Huir siempre!! Mamma mia" ha confesado a través de su perfil de Instagram.

A pesar de que Ana y Antonia enterraron el hacha de guerra durante el tratamiento de Aless Lequio, lo cierto es que todo estalló por los aires cuando después de un episodio de 'Lazos de Sangre' en el que la exmodelo dejaba a entrever que había sufrido malos tratos por parte de Alessandro Lequio, la actriz utilizaba sus redes sociales para defender al padre de su hijo.