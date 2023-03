Álvarito: "Vienen partidos decisivos y en el Salamanca UDS tenemos que entrar en playoff sí o sí"

Álvarito, jugador del Salamanca UDS, ha atendido a este medio de comunicación para hablar de toda la actualidad del conjunto charro.

Mala racha: "Las sensaciones son agridulces y no podemos perder la alegría entrenando. Estamos enfocados a tope en el partido con la Arandina para afianzar el playoff de ascenso".

Motivos: "Nos falta mordiente e intensidad para competir este tipo de partidos. Estamos en un pequeño bache y hay que saltarlo ya. Vienen partidos decisivos y tenemos que entrar en playoff sí o sí".

Arandina: "Es un partido más, pero ante un rival que era directo a principio de temporada. Tenemos el plus de que está invicto para frenarle".

Playoff: "Es verdad que en ellos sí que se ven equipos distintos. Si el Salamanca se mete, seguro que se va a competir".

Su nivel: "Me encuentro bien después del percance en el pie y me he sentido bien, sin dolores y pude jugar. Estoy preparado para lo que viene".

Afición: "Sé que es difícil, pero quiero que aprieten y no dejen de apoyar al equipo. Me impresionó el desplazamiento del otro día".