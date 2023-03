"El profesorado no puede seguir poniendo sus ordenadores y sus móviles al servicio de la administración"

La Consejería de Educación ha publicado la nueva normativa sobre Competencia digital docente basada en el Acuerdo sobre el marco de referencia de la competencia digital docente que fue aprobado por todas las Comunidades Autónomas en la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación del 14 de mayo de 2020.

La finalidad de la Orden EDU/2471/2023 es adquirir, desarrollar, reconocer y promover la mejora del desarrollo profesional relacionado con la competencia digital de los docentes. Para el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STE) de Salamanca "son unos objetivos compatibles con la formación que las y los docentes han venido realizando".

Sin embargo, añaden que "la sorpresa ha surgido porque la Consejería de Educación no ha tenido en cuenta la formación realizada antes de septiembre de 2018. Toda la formación realizada previamente no le sirve a esta comunidad para acreditar las competencias de su profesorado". Para el STE de Salamanca “no tiene ningún sentido no valorar toda la formación realizada por los propios Centros de formación del profesorado (CFIEs) para cualificar a las y los docentes de Castilla y León”.

En este sentido, afirman que "el profesorado de Castilla y León está motivado y formándose en tecnologías digitales pero la Consejería no valora todo lo realizado previamente".

Teresa Vicente Ramos, la portavoz del STE de Salamanca, denuncia que "el profesorado no puede seguir poniendo sus equipos informáticos y sus teléfonos móviles al servicio de la administración. Para poder cumplimentar faltas y notas se pide a las y los docentes que instalen aplicaciones en sus teléfonos móviles introduciendo diferentes contraseñas. Pero no todo el personal tiene móviles compatibles y con espacio suficiente, ni tiene porqué tenerlos, lo que le dificulta su trabajo".

La Consejería nunca ha puesto en marcha la propuesta del sindicato, comprometida en el Acuerdo de 19 de mayo de 2006, de “establecer mecanismos que permitieran el acceso del profesorado a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, mediante la mejora de las condiciones existentes para la adquisición de equipos informáticos destinados a su ejercicio profesional”.

Por todo esto, STE de Salamanca reclama a la Consejería de Educación que retome la adquisición de equipos informáticos destinados al ejercicio profesional de los docentes y aclare para qué se van a utilizar estas acreditaciones en competencia digital.