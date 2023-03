Béjar se suma a la petición de considerar la cultura clásica como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

El mes de marzo se cerró en Béjar con una sesión plenaria que volvió a evidenciar de manera pública la división interna que vive el Grupo Municipal Popular del consistorio bejarano. Las tres mociones presentadas por tres de los cuatros ediles que promovieron el cambio de portavocía salieron adelante, aunque con reproches por parte del Equipo de Gobierno Socialista,que se abstuvo en todas ellas, y con la negativa publica de Alejo Riñones de participar en las votaciones (según el régimen interno de los plenos municipales, ha contado a efectos legales como una abstención).

Las tres propuestas populares se incluían dentro de los puntos del orden del día y justo antes de la primera, Riñones pidió turno de palabra para recordar un acuerdo de la Junta de Portavoces de agosto del año 2020, estando como alcaldesa entonces Elena Martín Vazquez, en el cual “se limita a dos las mociones que puede llevar un grupo municipal a la sesión plenaria”. Alejo Riñones argumentó que era vinculante, mientras que el alcalde actual, Antonio Cámara, recogía las explicación ofrecida por el secretario municipal que indicaba que no era tal la circunstancia y que “estas mociones se presentaron en Junta de Portavoces, se habló del orden del día y no hubo ningún problema”. Riñones anunciaba tras esta respuesta que emitiría un voto alguno durante estos puntos.

Entrando en cuestión, Moisés Dueñas defendió su moción relativa a la gestión de las pruebas deportivas de la ciudad textil en lo relativo a la remuneración económica que percibe la Policía Local “para que puedan acudir en número adecuado” como a los trabajadores municipales del área deportiva por la cobertura de estos eventos “y descargar de trabajo a los admirables voluntarios”. Además Dueñas solicitaba que se regule un acuerdo publicitario de La Covatilla y se haga extensible a aquellos que participen en competiciones oficiales. Javier Garrido, concejal de Tú Aportas, tildó de “casualidad que a dos meses de las elecciones municipales presenten tres mociones juntas” y recordó que este asunto ya está dentro del convenio colectivo regulado con la Junta de Personal y “que no hay tanto personal como se puede necesitar en un evento deportivo”, algo en lo que coincidía el edil de Deportes, Luis Hernández, recordó que durante esta legislatura el presupuesto en este apartado aumentado “cerca de un 30 %” y que desde hace tres años existe un criterio similar para el reparto económico a los clubes “que hacen que todos concurran con las mismas condiciones”. Finalmente, Hernández ha explicado la abstención socialistas “porque no podemos votar en contra ni a favor de algo que ya estamos haciendo”.

La segunda moción versaba sobre la regulación de los vehículos de movilidad personal, por ejemplo los patinetes eléctricos, que carecen de una ordenanza municipal propia y en la cual la concejala del PP, Eva Francés, pedía adecuar el manual que ha dispuesto a tal efecto la Dirección General de Tráfico. Desde el gobierno, Rosa Torres, ha recordado que la propia DGT está trabajando con diversos Ayuntamientos para ajustar esta normativa y que “este tema ya se ha hablado en comisiones informativas y se ha trasmitido a la Policía Local y estando de acuerdo en el fondo, actualmente existe una legislación vigente superior que ya está basada en esa misma que ustedes nos indican. Elaborar ahora una ordenanza que va a ser modificada en breve, sería trabajar dos veces el mismo tema” argumentaba Torres.

En la tercera y última moción, la edil del PP, Victoria Mateos comenzó agradeciendo a los concejales y a la Junta de Portavoces “la posibilidad de tener voz, algo que no hemos tenido hasta ahora para poder demostrar que todos somos concejales, le pese a quien le pese”, un mensaje claramente dirigido al ex portavoz del grupo, Alejo Riñones. Dentro de la moción, Mateos ha realizado un repaso por los diferentes parques infantiles de la ciudad que presentan mal estado del suelo de protección, de los elementos de juego tanto de metal como de madera, la ausencia de sombras en algunos de ellos y “el poco cuidado que se tiene en la ciudad por los niños” y solicitaba la sustitución y reparación de los mismos y entre otros “recuperar el parque infantil de Los Pinos”. Francisca Andrés, concejala de Ciudadanos, ha recordado que algunas de estas mejoras “las llevo solicitando 8 años, como por ejemplo poner sombras en el Parque de la Hormiga. Hace siete años plantee o bien hacer un parque infantil o un jardín de plantas autóctonas en la zona de Los Pinos. Creo que estas mociones no vienen ni en tiempo ni en la forma adecuada”. El Equipo de Gobierno, a través del concejal de Medio Ambiente, José Ángel Castellano, ha calificado la moción como “muy buena, siempre y cuando no se estuviera trabajando en ello. Se ha trabajado ya en más del 80% de los parques y el resto está en proyecto, estamos invirtiendo más de 160.000 euros durante esta legislatura para mejorar los parques infantiles” confrontándolo con los poco más de 60.000 que destinó el PP en la legislatura anterior a esta aspecto de la ciudad.

En relación a otros puntos del orden del día se aprobaba una nueva Ordenanza General de Subvenciones con los votos a favor de todos los ediles, a excepción de Purificación Pozo que se abstuvo, y por unanimidad se aprobaba una declaración Institucional para apoyar la Proposición no de Ley, aprobada por unanimidad por el Congreso de los Diputados el 27 de febrero de 2019, para solicitar que el Gobierno de España se una con el de otros países a fin de solicitar a la UNESCO que declare el latín, el griego y la cultura clásica, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.