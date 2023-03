Esa es la petición que muchos pediríamos, respeto, algo que va camino de desaparecer de nuestra sociedad y que en la vida política hace tiempo que se echó por el sumidero de la mala educación de sus señorías tras el “todo vale y una vez más, oye”, que decíamos de jóvenes, tras el insulto fuera de tono durante una pequeña discusión entre la chavalería de mis tiempos (años han pasado, me valgan los dioses, pocos menos que los del candidato Ramón). Escribo estas líneas entre asombrado, preocupado y asustado después de haber permanecido quieto durante doce horas en un sillón de mi casa frente al televisor y, tal vez, pasar a los anales de la historia como uno de los siete u ochos españoles que se tragaron entera la pachotada moción de censura. Salvo la pausa para comer y un pitillo en el balcón de cuando en vez, al acabar la jornada noté dolores varios con motivo de un castigo innecesario a las posaderas.

Asombrado. Pantomima estrafalaria, por unir alguna de las lindezas que se han dicho y escrito de una absurda iniciativa parlamentaria; ocurrencia de un partido político que está en otra honda, fuera de la realidad, en la mitad del siglo pasado añorándolo con fervor y de amor patrio henchido el corazón. Aunque no debería haberme asombrado cuando el líder se dirigía a la tribuna, se abrochaba la chaqueta (disculpe, me pareció que le quedaba un tanto estrecha) y posaba los papeles sobre el atril en busca de la batalla y con unas enormes ganas de guerra. Y comenzó la mascarada (antes que yo lo han dicho otros) cuando tiene la desfachatez de presentar a presidente del Gobierno a un viejo profesor (perdón por lo de viejo, es un apelativo cariñoso ya empleado con el recordado alcalde de Madrid). Acaso o quizás, el candidato venía por aquellos de no disponer entre sus filas con un político de peso o de suficiente pedigrí. En ese momento la extravagancia se agranda hasta cotas peligrosas.

Preocupado. Porque esto valga, se ajuste a la ley y se pueda debatir en ese lugar sagrado donde se asienta la voz del pueblo a través de sus representantes elegidos en las urnas. Como decía después de esta grotesca moción una estupenda columnista en un diario nacional “vuelve no sólo una forma incendiaria de estar en política y conquistar el poder, sino la rehabilitación de la hoja de ruta para conseguirlo, plenamente legitimada”. De volver atrás medio siglo. Pero me preocupa más que un partido que ha gobernado en este país durante dieciséis años, sea su caldo de cultivo y que tal ve ellos (ese partido) hayan propiciado la aparición de esta formación ultra que bebe los vientos por regresar a lo peor de la historia. Y si el líder de ese partido hace mutis por el foro, no le importa, no acude y se va a tomar café a una embajada y acto seguido a Europa a denigrar a su país, apaga y vámonos.

Asustado. Y volviendo a casa, no a la dorada Salamanca sino a mi tierra, a nuestra Catilla y León, estoy asustado por el espectáculo lamentable que se presencia un día sí y al otro también en sus Cortes Regionales, como ejemplo de lo que nos puede venir encima a nada que nos descuidemos y no seamos capaces de dejar al partido de la moción de censura en poco más de una testimonial docena de representantes en Madrid. Qué barbaridad, asusta saber que ahora están allí a gusto y sentados cincuenta y dos. Y es que lo malo siempre se contagia y a nuestro presidente en Valladolid se le ha pegado eso, lo malo en forma de peineta. Y desde aquí quiero decir que nunca fue así, como dice él mismo, lo afirmo rotundamente, me considero amigo y seguirá estando entre mis amigos si a él no le importa. Date cuenta, querido Alfonso, a la deriva que te lleva esa coalición con un gallardo soldado al frente, suelta de golpe las amarras y dirígete a buen puerto. Aunque al llegar no encuentres el sillón.

