Los autónomos eligen el renting flexible de furgonetas

Hay muchas maneras de evitar gastos o endeudamiento en una empresa para el buen control financiero. Por ejemplo, el renting flexible de furgonetas es una opción muy interesante que, además, ofrece muchas ventajas.

Uno de los principales motivos es que en la cuota se incluyen un gran número de servicios. Ya sea porque un negocio no cuenta con el capital suficiente o, simplemente, porque esta modalidad le interesa más, esta alternativa es muy competitiva.

¿Qué es el renting flexible de furgonetas industriales?

Esta es una modalidad de renting que ofrece muchas ventajas en el alquiler de furgonetas industriales. Se trata de alquilar un vehículo durante un periodo de tiempo a cambio de una cuota fija mensual. Realmente, este trámite es muy sencillo, puesto que existe un contrato específico en el que se establecen las condiciones.

En un principio, puede parecer que no hay diferencia entre un contrato de leasing o renting, sin embargo, no es así. La principal diferencia radica en la posibilidad de compra del vehículo al finalizar la relación contractual. Esto es posible en el leasing, no obstante, la segunda opción será más adecuada si no se contempla la adquisición de este bien. El cliente pagará un importe fijo y la cuota no se irá incrementando después de cada ejercicio.

¿Por qué elegir el renting flexible de furgonetas industriales?

Hay muchas razones para plantearse el renting flexible como la mejor solución para evitar endeudamiento a la empresa y un gran desembolso de dinero. Mucho más, si tenemos en cuenta la crisis mundial y la incertidumbre del mercado.

Sin embargo, no es el único beneficio, por lo que enumeramos algunas ventajas de esta modalidad de alquiler.

En primer lugar, la empresa se despreocupa de los trámites administrativos. En la cuota se incluye el mantenimiento preventivo de la furgoneta.

Tu negocio puede renovar su flota con vehículos que incorporan la última tecnología del mercado.

Por otro lado, esta cuota es deducible en el IRPF o se puede desgravar en el impuesto de sociedades.

Se puede escoger el modelo de furgoneta y la marca que se adapte a las necesidades del momento.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta al contratar un renting flexible de furgonetas industriales?

La Asociación Española de Renting de Vehículos (AER) ofrece datos muy positivos sobre las matriculaciones de vehículos registrados por las compañías de renting en los últimos años. Tanto es así que se han incrementado aproximadamente un 30 %. No obstante, todavía surgen dudas sobre este tipo de contratación.

La mayoría de las preguntas se relacionan con el tiempo de contratación, la cobertura de los seguros y las averías. Cabe destacar que la propuesta es sumamente flexible, ya que los contratos se hacen a corto plazo. Bien puede ser para unos meses o algunos años, pero en ningún caso se supera los cinco años.

Además, las coberturas son muy amplias, por lo que el cliente estará tranquilo, pues el seguro sirve para hacer frente a las averías y accidentes.

En definitiva, esta alternativa cada vez tiene más aceptación por parte de los autónomos y empresas. Si tienes interés en ampliar o renovar tu flota de vehículos, lo mejor es contactar con Covey. Esta compañía es un referente en el sector del renting flexible de furgonetas industriales y cuenta con diferentes delegaciones en toda España.