"Me entristece la falta de relevo generacional en ayuntamientos y empresas del medio rural, que los jóvenes pasen. Es un problema de futuro"

Ángel Tejeda amanece cada día con una idea clara, la de ponerse al frente de la empresa familiar Hilplas que hoy regenta, siendo consciente de la realidad que viven los empresarios jóvenes y el medio rural, y todo ello equilibrando una balanza que tiene en el otro lado a la política local y su cargo como edil del Ayuntamiento de Peñaranda.

Una historia que arrancaba cuando, según explica, “mi abuelo era el fundador de la empresa. Tenía una granja de cerdos de engorde y empezó con ello a realizar la venta de cordelería para empacadoras de aquel momento. Años más tarde mi padre y mi tío, Julián y Bernabé Tejeda, se formaron y continuaron con el negocio familiar de una manera más empresarial. Desde aquello han pasado 35-40 años. Ahora lo llevamos entre mi primo y yo, la tercera generación, estando hoy al frente de ella y enfrentándonos a los retos que hoy presenta el sector primario, entre ellos, quizás uno de los mas importantes, el relevo generacional, algo muy palpable sobre todo en el campo y la ganadería”.

Cuando llegaba el momento de tomar las riendas de la empresa, Ángel asegura que lo tuvo claro: “Yo me he quedado al frente de la empresa por darle continuidad a un trabajo que solo los que hemos sido familia de los fundadores sabemos los esfuerzos y sin sudores que ha llevado levantarlo, pero también porque es rentable. Esto ultimo es fundamental ya que puedes tener amor propio, querer continuar…pero si los números no salen no hay garantía de medio de vida”.

En ese camino comenzaba a andar, tras los pasos de su familia, hasta que un día se cruza en su camino el planteamiento para su incursión en la política local junto a Peñaranda en Común, formación municipalista, y consigue en sus primeras elecciones formar parte de la Corporación del Ayuntamiento como líder y portavoz de la formación.

Un nuevo reto, iniciado hace cuatro años, sobre el que Ángel asegura que “soy una persona altamente politizada…quizás mis estudios de sociología me han llevado a tener mayor inclinación hacia las cuestiones políticas, a pesar de ser muy politizado a nivel personal” y no deja de lado la cara menos amable de esta situación ya que, asegura, “por desgracia en este país, cuando alguien se significa políticamente se crean una serie de prejuicios hacia el…hay que conocer a la persona antes de llegar a ello. Vivimos en un país, me atrevo a decir, con mucha falta de cultura y educación política, algo que genera que la gente quizás no se aventure a dar el paso” y añade que “yo entre en política única y exclusivamente para defender unos intereses que avalan a la sociedad a la que yo pertenezco, haciéndolo de manera desinteresada, ya que en ayuntamientos como el de Peñaranda no estas por el dinero”.

Sobre como se definiría en su lado personal más politizado, Ángel Tejeda explica que “soy un representante público, no aspiro a vivir de la política. Las personas que me conocen saben que soy así. Me gusta la gestión pública, el poder solucionar los problemas de la gente…la política como tal y todo lo que la rodea no me gusta nada” mientras que, al respecto del posible futuro de las Corporaciones de los consistorios en pueblos y pequeñas ciudades, se muestra muy poco optimista. “Me entristece que exista falta de relevo generacional también en la política como la de nuestros ayuntamientos, que los jóvenes hoy pasen de ello. Creo que hemos dado por sentados ciertos estándares de bienestar que parece que hacen acomodarse a la gente, no dar un paso adelante y defender unas ideas…no te haces una idea de la cantidad de veces que me han dicho que porque me metería en política…pero creo que uno tiene que ser fiel a sí mismo” afirma.

Un tema, el de la política y los municipios, que tiene que jugar en el perfecto equilibrio entre la labor empresarial o laboral de quien se presenta y su posible afectación por defender unas siglas. “Ojalá pudiéramos decir que no, pero es cierto que te encasillan en unas ideas políticas y te prejuzgan, afectando a tu labor profesional o empresarial…por eso creo que hay personas que no se presentan para no tener que vivir algo así…esto no se puede negar, es triste. Creo que en España, en materia de derecho democrático, tenemos mucho por avanzar”.

Hoy Ángel continua a pleno rendimiento en su empresa, ubicada en el Polígono Industrial El Inestal, ofreciendo suministros agrícolas, principalmente en plásticos, para el sector ganadero, hortícola y empacado, desarrollando su actividad en numerosos territorios como Ávila, Salamanca, Segovia, parte de Valladolid, Cáceres, Toledo, Ciudad Real…”Me gustaría jubilarme en mi empresa. Pero vamos a ver que capacidad de supervivencia podemos tener en unos años con el relevo generacional, problema que no veo fácil de corregir” afirma.