El omnímodo poder de la “peineta”

Al leer y ver en los medios de comunicación la cantidad de espacio que está ocupando la ya famosa “peineta” de Mañueco y sobre todo, la importancia que los políticos le están dando, no he podio por menos que sentirme feliz.

Tal vez, amigo lector, te sorprenda que una actitud tan poco decorosa y tan enfrentada con las buenas maneras y completamente contraria a los modales que un servidor público debe tener, me haya hecho sentir feliz, pues sí.

Me explico; creo que ese gesto que no comparto en absoluto, no deja de ser algo nimio ante la cantidad de cuestiones que yo pensaba necesitamos apañar en esta nuestra querida comunidad, pero al ver cómo se ha volcado todo el mundo en este gesto y ver los calificativos que se le han dado y del que se ha dicho que ha encendió la política en Castilla y León, enseguida me han hecho ver el terrible error en que me encontraba. Nada hay más importante, en estos días, que la famosa “peineta” y si eso, me digo a mí mismo, es lo más importante, es que todo lo demás tiene mucha menos importancia o carece de ella. Dado que no cabe pensar que nuestros políticos no sean personas decentes, entregadas a su trabajo, fieles a su pueblo y sobre todo inteligentes, no creo que si hubiera algo realmente importante y urgente que apañar, se iban a entretener en estas nimiedades, no sería digno de un político como los nuestros. Como tampoco lo sería hacer infantiles gestos de forma voluntaria que puedan dar lugar a que la oposición, siempre tan pendiente de lo que acurra para aportar las soluciones más adecuadas, pudiera interpretarlo como algo ofensivo.

Por lo tanto, y en defensa de nuestros políticos, creo que lo de la “peineta” ha sido un acto sin ninguna mala intención, ya que esta conducta no cabe dentro del manual de buenas costumbres y respeto que todos ellos muestran día a día, tanto dentro de las Cortes como fuera de ellas. Ejemplares y cristalinos comportamientos que los ciudadanos podemos constatar en su quehacer diario.

Por otra parte, mi alegría se mantiene, pues tampoco puedo imaginar que nuestros políticos pierdan el precioso tiempo pagado con los impuestos que a tantos y tantos castellanoleoneses nos cuesta desembolsar, en inútiles enfrentamientos que a nada conducen. No creo que sea de recibo el que pase por la mente de cualquier ciudadano de bien, que nuestros representantes perdieran el tiempo en estos juegos infantiles, si hubiera asuntos de más relevancia sobre las mesas de sus despachos.

Tampoco tengo la menor duda sobre las sanas ambiciones de nuestros políticos y que su deseo de estar en el poder es tan sólo para procurar el beneficio del pueblo y no el propio, y que si hubiera alguien más preparado no dudarían en cederle la poltrona. Mi contento en este asunto es el que me imagino que sentiría Pedárito, un personaje un tanto peculiar del que nos habla Plutarco en Vidas paralelas que vivió en tiempos de Licurgo, quien al no haber sido elegido para entrar en los Treinta (como ahora no salir elegido procurador) se fue tan contento, alegrándose de que la ciudad tuviera treinta personas mejores que él.

Eso mismo me lo aplico a mí, como habitante de este mundo feliz, en el que las penas han sido desterradas gracias a la dedicación, honradez, inteligencia y hermanamiento de nuestros políticos, y lo único que se me ocurre hacer es perder el tiempo escribiendo sobre una “peineta”.