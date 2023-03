El Salamanca UDS pierde en Astorga y empieza a temer por el playoff (1-0)

El Salamanca UDS ha perdido en Astorga y ha empezado a temer por el playoff (1-0). Jehu ha sido expulsado antes del descanso tras el gol de Iker, mientras que la opción de salir de la zona de fase ascenso cada vez es más real para los del Helmántico con sus tres jornadas sin ganar.

En la alineación, el mexicano ha decidido mantener la estructura del 4-3-3, pero sí que ha movido las piezas de gran manera. Así, Chiapas ha apostado por Jon en portería; línea defensiva para Miguelito, Durán, Souley y Poveda; centro del campo compuesto por Amaro, Benito y Álvarito; en ataque, Javi Navas ha ejercido de '9' con David Franco 'tirado' a la derecha y Gustavo a la izquierda. El pichichi Gabri Salazar, al banquillo por sorpresa.

Sin embargo, casi le sale muy mal la jugada al 'jefe' nada más arrancar la contienda, dado que los locales han estrellado un balón en el poste. Susto total para Villanueva y el resto de sus compañeros ante el que han reaccionado con varios tímidos acercamientos al área contraria. Posteriormente, Javi Navas ha reclamado un penalti y tanto Amaro como Diego Benito han probado fortuna sin éxito.

EL MAZAZO

Entre tanto, el que sí que ha conseguido premio ha sido Iker para poner por delante al Astorga al filo del descanso. Así, la impotencia ha provocado que Jehu no haya terminado la primera parte en el banquillo al ver la tarjeta roja por protestar. Todo en contra y con la necesidad de hacer la heroica.

Sin nadie que dirigiera al equipo en la zona técnica por el adiós del ex del Ribert y la falta de título de Rafa Dueñas, los jugadores se han 'autogestionado' para seguir las directrices de los aztecas a duras penas. Mientras, Sergio ha metido la mano a un centro envenenado de Javi Navas y Gabri Salazar ha relevado a Diego Benito, algo que también han hecho Fábio, Padilla, Mati y Pablo con Poveda, Durán, Amaro y Miguelito en busca de aire fresco. Con las naves quemadas, la realidad es que el marcador no ha hecho ni amago de moverse. De hecho, si no es por Jon, la goleada maragata habría resultado sonrojante y eso que Padilla ha podido empatar en el añadido...

VICTORIA DEL SANTA MARTA

Los del Alfonso San Casto han ganado por la mínima (1-0) al Mirandés B en un duelo crucial por la permanencia. Así, los salmantinos han salido del descenso de manera virtual gracias a la diana de Mito.

FICHA TÉCNICA

Astorga: Sergio O; Sergio F, Viti, Machado, Herrador; Iker, David Álvarez, Lucho, Vales; Adri y Javi Amor. En el banquillo: Martín (ps), Quintana, Mou, Madou, Javi Díaz, Mendoza y Alberto.

Salamanca UDS: Jon; Miguelito, Durán, Souley, Poveda; Amaro, Benito, Álvarito; David Franco, Gustavo y Javi Navas. En el banquillo: Mike (ps), Fábio, Peli, Mati, Pablo de Casto, Gabri y Padilla.

GOL: 1-0, min. 40: Iker.

ÁRBITRO: Javier Matía Gallo, del colegio de Castilla y León. Roja a Jehu. Amarillas para Machado, Lucho; Javi Navas.

ESTADIO: La Eragudina.