Lo mismo arborizan, por fin, El Zurguén.

Aunque les ha costado, el grupo gobernante desde 1995 en el Ayuntamiento apunta a mutación en la política arbórea. Tampoco vayan a pensar que de repente se han vuelto ambientalistas, sería pedir demasiado. Han anunciado podas menos agresivas, más respetuosas con la salud de las plantas, si se puede usar esa expresión para lo que hacían hasta ahora. Casualmente lo que respaldaban los expertos. También han iniciado, con cierto ímpetu, la reposición de nuevos árboles en alcorques vacíos.

Con suerte, algunos especialmente históricos como los de la Gran Vía frente a Correos, contendrán en breve algo más que tocones, mierda y agua cuando llueve. Con mucha más suerte, o radical cambio de color político, en anchas aceras desnudas y otros solárium en la vía publica notaremos sombra. No pierdo la esperanza de ver sustituidas las macetas (y baldosas ocultando alcorques desamparados) de la Calle de Zamora, Toro u otras. Y, antojo personal, en la acera desprotegida de la Calle de Quintana.

Obsérvese, entre los agujeros, plantones puestos con anterioridad. Mucho antes hubo otros intentos desaprovechados de poblar de árboles esta ladera.

Esta repentina pasión repobladora, de árboles, alcanza también al Valle de El Zurguén. Confiemos con más suerte esta vez, han sido varios los intentos fallidos con el consiguiente despilfarro de dinero público. Ecologistas en Acción llego a contar cientos de árboles secos una vez. Incluso Aznar inauguró su mandato gubernamental enviando al limbo un convenio entre el último Ayuntamiento socialista y el Ministerio de Agricultura para reforestar ese valle.

Imagen de la plantación realizada por Fridays for future Salamanca, a la izquierda.

Desde hace algún tiempo un grupo ambientalista, Fridays for future Salamanca (FFF), con aquiescencia municipal planta nuevos especímenes vegetales confiando lleguen a adultos. Gente empeñada en eso de la participación ciudadana en los asuntos públicos, con los problemas que esto acarrea (a los gobernantes constitucionalistas). Los suelen visitar con frecuencia, un cambio respecto a intentos anteriores pues quiere decir que los cuidan y ayudan a sobrevivir.

Esa plantación no fue vista por los operarios municipales, y excavaron encima.

Paradójicamente esto, a pesar de ser público y recogido en los medios de comunicación, aparentemente no lo es tanto para ¿parte? del Ayuntamiento. Desconozco sus mecanismos de comunicación interna, pero parecen defectuosos. Hace pocos días maquinaria pesada amparada municipalmente se encaramó por la ladera este del valle agujereándola para colocar nuevos árboles, ¡donde ya los había!. Sin reparar en daños colaterales. Felizmente han desistido, de momento. No entiendo como los de FFF pudieron hacerlo sin excavadoras, qué gente más primitiva.

Otra imagen de la acción excavadora municipal entre plantaciones ciudadanas realizadas con anterioridad.

Lo que resulta más preocupante es, otra vez, el aparente desconocimiento del Consistorio de la existencia de una calzada romana cruzando el valle de El Zurguén, al lado de la carretera de Vecinos. Ya admitieron a la Junta de Castilla y León en 1990 “plantar” 1.000 viviendas encima de ella, con uno de los polígonos del Plan Parcial del mismo nombre. Lógicamente luego hubo de reformarse para trasladarlos a otro sitio.

Este "lomo" central es la vieja calzada romana siguiendo el valle del regato del Zurguén. A la derecha la reciente plantación municipal. Más a la derecha ladera deforestada a pesar de las reiteradas plantaciones desde hace 30 años.

La calzada es Bien de Interés Cultural desde 1931 (Gaceta de Madrid del 4 de junio). No es difícil percibirla, y el Ayuntamiento debe tener personal capacitado para indicar dónde está. Y la regional Junta patrocina una web muy esclarecedora al respecto. Pues estos días han aparecido futuros arbolitos recién plantados cerca, quizás demasiado cerca, de esa calzada romana, ¿habrán necesitado también excavadoras?. ¿Ha dicho algo la Comisión de Patrimonio, tan atenta a los impactos visuales?.

El valle de El Zurguén es muy amplio y confiemos admita muchos árboles, aunque presumo no se repoblará totalmente. No en vano sigue formando parte de la red de vías pecuarias, por ello cualquier intervención tendrá que ser especialmente respetuosa. Pero confiemos exista un plan para convertir, con la mínima intervención posible, a esta zona en un verdadero lugar de esparcimiento ciudadano. Respetando el patrimonio cultural, y poniéndolo en valor a ser posible. Lástima de “Plan especial de protección del río Tormes y arroyo del Zurguén”, no aprobado por faltar la zarandaja esa de la participación ciudadana. Hacerle eso a unos gestores como ellos.

¿Es necesario ese despliegue de vehículos en los paseos de la ladera de San Vicente?