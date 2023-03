Ponz y el once de Unionistas: "No es una ONG para ir cambiando a la gente ni un capricho"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha comparecido ante prensa para hablar del partido en el Nuevo Vivero contra un Badajoz tocado.

Badajoz: "Es lógico que se haya hablado del Dépor y hay que entender las emociones. Nuestro target es Badajoz y es fundamental para nosotros. En caso de conseguir la victoria, acercaría el camino hacia siguientes pasos. Hemos hecho un análisis colectivo y luego en lo individual. Barbero es el que nos busca todo el análisis y Turi analiza a cada jugador. Nos basaremos mucho en lo individual. Nadie pensaba que el Badajoz estaría en esta situación. Ojalá el míster nuevo no acierte. Es un gigante dormido".

Bajas: "Santos arrastra una sobrecarga en el isquio y Losada tiene cuatro amarillas. Tiene molestias y veremos cómo está mañana. No queremos pegarnos un tiro en el pie y si no está al 100% seguro que no vendrá".

Nuevo técnico: "Hemos averiguado lo que teníamos que averiguar y no distará mucho al sistema habitual".

Once: "No es una ONG para ir cambiando a la gente ni un capricho. Hay que poner a los que nosotros creemos para conseguir la victoria".

Mejoras: "He visto un salto cualitativo y la gente está muy enchufada. Hay caras de equipo ganador. Estoy contento por cómo ha ido todo. Víctor está haciendo un microentrenamiento individualizado por líneas y hay cosas a mejorar. Si no tienes a Messi, igual hay que mejorar lo que tienes".

Ramiro: "Pedraza, Leal o él están entrenando a un nivel sensacional. La tarjeta era injusta y peleamos por ella".

Abril: "Es determinante y apostaremos por la victoria al 100%. Sabéis que vamos a muerte todos los partidos. Probamos mucho desde fuera del área y queremos afinar la puntería".

Dépor: "Os tengo un respeto total y respeto las emociones de todo el mundo, pero creo lo nuestro es el Badajoz y la semana que viene hablamos de lo que queráis referente al Dépor. Sería un error liderar el proyecto así".