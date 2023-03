Miedo al miedo

Thomas Hobbes, filósofo inglés, y uno de los padres de filosofía política moderna, dejo escrito en su obra más conocida ‘Leviatán’: La base de todas las sociedades grandes y duraderas ha consistido, no en la mutua voluntad que los hombres se tenían, sino en el recíproco temor. Y añade: El temor a la opresión dispone a prevenirla o a buscar ayuda en la sociedad; no hay, en efecto, otro camino por medio del cual un hombre pueda asegurar su libertad y su vida. Tenemos miedo a que nos maten, nos roben, nos esclavicen, nos difamen; tenemos miedo de tener miedo. Y es ese miedo el origen del Estado (El Leviatán).

Por el contrato que firmamos entre ciudadanos, cedemos el derecho de defender nuestros intereses a aquellos que nos gobiernan otorgándoles el monopolio en el ejercicio de la violencia y el castigo, a cambio, tienen que encargarse de garantizar nuestra seguridad aunque sea aceptando limitar nuestras libertades, acatando unas leyes que deben asegurar la paz y la tranquilidad en la vida social. Seguridad por libertad.

El miedo ha sido usado como arma para obtener el poder por prácticamente por todas las ideologías políticas y también religiosas - ¡Qué viene las derecha! ¡Qué viene las izquierdas! ¡Qué viene los musulmanes! ¡Qué viene los cristianos! – Y más de lo mismo fue lo que, salpicado de una soporífera propaganda preelectoral, vimos en la disparatada moción de censura al Gobierno socialista presenta por Vox, siendo el candidato Ramón Tamames.

Mi admirado José Luis Sampedro, escritor y economista español, fallecido en 2013: Gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro... Ellos pensaran; bueno, al menos no nos ha degollado. Es la menos mala de las opciones.

En algunos de los debates que los medios de comunicación ofrecieron, relacionados con tan extravagante espectáculo, preguntaron a los participantes cómo resumirían en una palabra lo sucedido. Se utilizaron muchos calificativos, yo utilizaría TRISTE.

Triste, porque tuve que ver cómo se utilizaba de forma partidistamente interesada e impresentable democráticamente hablando, el lugar donde reside el poder legislativo del estado. La moción de censura no era contra el Gobierno sino contra el Partido Popular al que Vox quería obligar a mojarse y también, porque no, para demostrar a sus votantes los ‘machos’ que son, aunque su ‘jefe’ no se atrevió a aparecer por segunda vez como candidato y se parapeto, ante la más que evidente derrota que iba a sufrir, en un prestigioso personaje ya en caída libre. Y también por ello me pareció triste que le utilizaran de esa forma tan irrespetuosa, así como las posteriores chanzas y pantomimas a las que fue sometido antes, durante y sobre todo después de su participación.

El Señor Sánchez nos habló de muchos de sus ‘éxitos’, a los que quiso sumar unos cuantos más su la Vicepresidenta segunda de su gobierno haciendo honor a la nueva plataforma política que encabeza, y fue en mi opinión la beneficiada. El PP se abstuvo justificando su decisión por un lado por su equidistancia entre PSOE y Vox, por si le hace falta contar con los últimos en ciertos lugares, pero también por respeto al candidato, yo me pregunto si será por la edad, porque otras razones no se me ocurren. En el trasfondo de todos los discursos el miedo a que vengan ‘los otros’ y destruyan la democracia.

Y es que como escribió en su novela La partida Miguel Delibes:

- Dime, Catarro, ¿por qué si uno sabe nadar flota sin moverse y cuando no sabe se hunde?

- Porque el miedo pesa, hijo.

De esta ocurrencia de moción sólo saldrán cosas buenas o malas para los partidos políticos, para los ciudadanos nada de nada. Por eso la mejor noticia es que haya terminado, la peor, que estos dos inútiles días de sus señorías los pagamos entre todos. Y es que, como bien señaló el escritor y filósofo francés Paul Valéry: En toda discusión, no es una tesis la que se defiende sino a uno mismo.