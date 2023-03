Jorge Javier Vázquez reaparece tras su última cirugía estética

"Me veréis el jueves presentando la gala de 'Supervivientes' con gafas de sol" confesaba Jorge Javier Vázquez en su blog de la revista Lecturas el pasado miércoles y así ha sido. Esta noche, el presentador ha aparecido en el plató de 'Supervivientes 2023' con gafas de sol debido a que quiere proteger sus ojos tras haberse sometido a una operación quirúrgica.

Era él mismo quien explicaba en su blog que la semana pasada se sometió a una "blefaroplastia" y todavía no tiene el rostro completamente recuperado, por eso, la opción más fácil para el presentador ha sido aparecer con gafas de sol, dándole naturalidad y normalidad a las operaciones estéticas.

Jorge Javier siempre ha hablado de sus retoques estéticos con orgullo y en este caso no ha querido esconderlo, a diferencia de muchos otros rostros conocidos que no dudan en desaparecer del foco mediático durante una temporada hasta que no se le baje la inflamación de la zona retocada. Es el caso de Makoke, que hace unos días reaparecía en 'Fiesta' tras someterse a un retoque en el cuello.

En este caso, Jorge ha recurrido a esta cirugía que elimina el exceso de piel en los párpados. Una técnica estética que se han llevado a cabo rostros conocidos como Jane Fonda, George Clooney, Al Pacino o la mismísima Penélope Cruz... con un resultado espectacular que le podremos ver al presentador en cuanto pasen unas semanas.

Al más puro estilo Risto Mejide, Jorge ha reaparecido ante las cámaras con unas gafas de sol, derrochando estilo y con una sonrisa en su rostro. "¿Cómo será el programa? que me he operado solo para verlo mejor" confesaba Jorge nada más entrar a plató y contar la última hora de los concursantes.

Jorge, sin querer entrar en dar muchas explicaciones, ha expresado en modo bromista que "he estado convaleciente de una dura operación estos días", pero sin ir más lejos ha desvelado que "la verdad es que no, he aprovechado para quitarme piel de los párpados".