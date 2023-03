El mejor equipo para un jugador de airsoft principiante

La guía será útil para los principiantes que estén pensando en iniciar su aventura en el airsoft. Les ayudará a elegir el equipo básico sin el cual no podrán participar en el juego.

¿Qué equipo y accesorios necesitamos para jugar?

Todos los jugadores de airsoft necesitan un equipo básico de airsoft. No es nada voluminoso, ya que sólo incluye un arma de airsoft con accesorios (cargadores de munición, cargadores/green gas o bombona CO2), gafas de protección y bolas, es decir, munición de airsoft. La elección de las primeras armas de airsoft no es nada fácil, ya que tenemos cientos de modelos disponibles en el mercado: desde pistola airsoft hasta francotirador de airsoft. Se diferencian no sólo en el tipo de arma que reproducen, sino también en sus parámetros, accionamiento o funciones.

Tipos de armas de airsoft

La principal división de las armas de airsoft se realiza según el tipo de propulsión, que puede ser de muelle, eléctrica o de gas. Las armas de muelle tienen el diseño más sencillo y suelen ser la opción más barata. Se accionan mediante un muelle y deben recargarse después de cada disparo; por esta razón, sólo pueden utilizarse para disparar en modo semiautomático.

Las armas de gas funcionan con dióxido de carbono o green gas. Aprovechan las propiedades de compresión y expansión de los gases, que empujan la bola fuera del arma de airsoft. Se pueden equipar con más funciones, pero a veces pueden resultar difíciles de manejar para los jugadores principiantes. El gas también es susceptible a los cambios meteorológicos y puede perder sus propiedades en condiciones de bajas temperaturas.

Por esta razón, las armas eléctricas son la opción más popular, especialmente los fusiles de asalto como el AK o el M4. Éstos funcionan perfectamente durante todo el año, nos dan muchas opciones en el campo de batalla y están disponibles en varias categorías de precio, por lo que todo el mundo puede encontrar un modelo para sí mismo. Además, no sólo los jugadores avanzados optan por estas armas de airsoft, sino también los principiantes: es la mejor opción para ellos.

Gafas, bolas y equipo adicional de airsoft

Las gafas de protección son una pieza del equipo sin la cual no se nos permitirá jugar. Las gafas de protección deben cumplir las normas balísticas, lo que significa que deben ser capaces de detener un proyectil a gran velocidad, en este caso, una bola. La munición de airsoft, por otra parte, son bolas de plástico o biodegradables de 6 mm, que pueden variar de peso y se seleccionan en función de la potencia del arma de airsoft. Cuanto menor sea la potencia, más ligeras deben ser las bolas; ésta es la regla general.

Al principio de nuestra aventura con el airsoft, también merece la pena elegir algunos accesorios adicionales que no son obligatorios, pero seguramente útiles. Un bolso o una maleta especial para el arma de airsoft nos permitirá guardarla cómodamente y transportarla con seguridad. Además, reducirá los contaminantes que puedan introducirse en los mecanismos internos del arma de airsoft y también impedirá que se produzcan daños mecánicos. Muchos jugadores también optan por comprar protectores, guantes o un cinturón, para una mayor comodidad en el juego.