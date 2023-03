El análisis de Víctor Aguirre del Badajoz: "No creemos que cambie todo radicalmente en dos días con el nuevo entrenador"

"Se parecerá mucho a lo que hemos visto en los últimos partidos. No veo a Santamaría jugando de mediocentro para que se me entienda", ha dicho el segundo técnico de Unionistas a este medio

Víctor Aguirre, segundo entrenador de Unionistas, ha analizado para SALAMANCArtv AL DÍA al Badajoz, el próximo rival de los salmantinos, por lo que ha hablado de su forma de jugar, los futbolistas a destacar...

BADAJOZ

"Esta semana puede ser la de mayor incógnita por la destitución del entrenador y nos pilla por sorpresa. David Tenorio tiene un historial de utilizar sistemas similares al 1-4-3-3 o 1-4-3-2-1".

CÓMO JUEGA

"Se parecerá mucho a lo que hemos visto en los últimos partidos. No veo a Santamaría jugando de mediocentro para que se me entienda. Nosotros jugamos a ser el nuevo entrenador del Badajoz para ver lo que puede sacar en base al rendimiento o la calidad. Cuenta con poco tiempo y trabajamos sobre unos supuestos, no creemos que cambie todo radicalmente en dos días y se pase a un esquema que no ha utilizado. Será un equipo agresivo, de calidad y con gente buena arriba".

SALMERÓN Y TENORIO

"Es injusto valorar a un entrenador que ha tenido que ser destituido y es un equipo con una idea clara. Buscas referencias de Tenorio y se ve que es un tipo que sabe de fútbol. Tiene experiencia con el fútbol profesional con técnicos de Primera, seguro que con el tiempo sacará rendimiento".

CANDIDATO A QUÉ

"Nosotros cambiamos de entrenador y la dinámica, es muy difícil saber lo que puede pasar. Por jugadores sí que es candidato a pelear por la permanencia, no se va a desplomar y peleará hasta el final".

JUGADORES A DESTACAR

"Me gustan mucho los dos jugadores exteriores, especialmente David Soto. También su lateral izquierdo... son jugadores ofensivos, pero eso desajusta atrás y le gusta ir a jugar a ver qué equipo mete más goles".