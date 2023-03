Este viernes se ponen a la venta las entradas para el concierto de Rayden en Salamanca

Rayden anuncia que dejará la música en 2024. Tras más de 20 años de carrera, seis discos y a punto de lanzar el séptimo, ‘La Victoria Imposible’, el artista ha decidido dejar los escenarios. Pero se despedirá por todo lo alto con su gira ‘Quiero que nos volvamos a ver por última vez’, con la que recorrerá toda España durante este año y el próximo.

En el caso de Salamanca la Sala B del Caem acogerá este concierto el 24 de febrero del próximo año. Las entradas tienen un precio de 20 euros (más gastos de gestión) en venta anticipada y 25 euros (más gastos de gestión) el día del concierto. Están a la venta desde hoy, a partir de las 12:00 horas, en la taquilla del Liceo y en www.ciudaddecultura.org

Tal como explica él mismo “llega un día en el que lo sabes. Una voz dentro de ti, dice que el trabajo ya está completado. Que ya lo conseguiste. Que ya has dejado tu impronta. Que ya... Es difícil hacer caso a esa voz cuando el resto del mundo te comenta que estás viviendo «tu mejor momento». Cuando tienes la mejor banda posible. Cuando tienes un público fiel, que llena y agota cada vez más salas. Y, menos aún cuando queda menos de un mes para que escuchéis uno de los discos de los que más orgulloso estoy. Pero cuando escuchas a esa voz interior y sientes calma, sabes que, lo más honesto que puedes hacer es hacerle caso. Dejo la música. Al menos, desde este lado. (A partir de ahora abrazaré la música de otra manera mientras escribo mis novelas). Me despido de los discos, las canciones y los escenarios para siempre. Me despido, pero no sin antes hacer una gira de despedida para que sea imposible olvidarnos de este sueño y para dejar las canciones en las mejores manos posibles: las vuestras. Quizás la victoria imposible se trate de esto. Saber ganar y cantar victoria. Soy porque somos. Y siempre: seremos, pero antes: QUIERO QUE NOS VOLVAMOS A VER... por última vez”.

Un artista distinto

Rayden es un artista madrileño que ha demostrado desde sus inicios ser una persona que siempre va un paso más allá de lo establecido. Ha colaborado con Leiva, SFDK o Iván Ferreiro, descubriéndose como uno de los artistas que más puentes ha construido entre estilos en el ámbito nacional.

Tras agotar las entradas del WiZink Center de Madrid a finales de 2021 en la celebración de sus 20 años de carrera, la notable participación en el Benidorm Fest, su primera gira de conciertos en Latinoamérica a lo largo de 2022 y ser asesor musical de Sebastián Yatra en La Voz Kids, en 2023 Rayden presentará ‘La Victoria Imposible’, su séptimo álbum en solitario.

Este trabajo rompe con todo lo anterior sin recurrir a esa gran modernidad en la que parece que está sumida el mundo de la música, pero con la seguridad de estar respaldado por la constancia de su esfuerzo y de su trabajo tras más de veinte años en la industria. Todo ello acompañado de un directo con una banda explosiva.