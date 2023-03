Tamames ¿Culpable o inocente?

Tuve la suerte de conocer a Ramón Tamames en los años 1973-1975, no como el conferenciante brillante y valiente que era, porque estaba demasiado ocupado trabajando y estudiando, a la vez, en Madrid. Le conocí como autor de un librito sobre “Los monopolios en España” publicado en la editorial ZYX, en la que yo era coordinador del consejo de redacción.

Entre las virtudes de este gran hombre la que más valoro es su libertad mental, que es de la carecen no pocos de nuestros políticos, fieles a sus partidos y a sus dogmas o a su pesebre. Él era comunista, lo sabíamos todos, y nuestra editorial, muy de izquierdas y muy anticomunista, porque ya éramos conscientes del fracaso social de la Revolución Rusa. Pues no tuvo inconveniente en publicar ese pequeño, pero maravilloso texto en ZYX. El más vendido de toda la historia de la editorial.

No he seguido de cerca su vida, pero toda ella ha demostrado su libertad intelectual y política como profesor y conferenciante arriesgado, su apoyo a los cambios democráticos del P.C., su apoyo a la Transición Democrática, nuestro logro social mayor, su apoyo al CDS de Suarez, su libro sobre la Guerra Civil y sus comentarios en las pocas tertulias y entrevistas que le he escuchado.

Con más de 90 años, ha vuelto a sorprendernos, incluso a alarmarnos a los que le valoramos, aceptando la propuesta de VOX. Pero ha demostrado que, más allá de si debiera haber aceptado o no, su valentía y atrevimiento, su libertad frente a todos los partidos, también frente al partido que le proponía como candidato. Tal vez fue uno de los pocos hombres libres del Parlamento.

No estaría nada mal que un día al mes los políticos pudieran escuchar a hombres o mujeres realmente independientes en nuestro país.

¿No cree usted que, en este momento, muchos tenemos la sensación que nuestra mejores cabezas, políticos y personas no están en el Parlamento?

Las críticas a esta moción de censura las legitima el reglamento de la Cámara (son muy conocidas y repetidas), pero creo que la mayoría de los que han intervenido han sido menos honestos, y menos libres que Ramón Tamames, mienten y no escuchan, gritan y no razonan, tergiversan lo que el otro dice, no les importa repetir eslóganes (un gobierno que es capaz de obligar a repetirlos a sus ministros), repiten datos a su favor sin hacer ni una sola autocrítica, ocultan o niegan los datos que no quieren dar, nos quieren engañar y manipular, etc, etc.

Vivimos en el momento de nuestra democracia en el que los políticos y las instituciones están peor valorados (eso dicen todas las encuestas que tanto valoran los políticos). Tienen razón quienes critican la instrumentalización que ha hecho Vox de la “censura”, pero he escuchado al Tamames de siempre: valiente, libre y capaz. No hace falta estar de acuerdo sobre todas sus críticas e ideas, pero tengo que decirles que en mi opinión vale la pena escucharlas. Sin gritos, sereno, con un texto escrito por el mismo, breve y conciso, incisivo sin faltar a la educación y lamentando que a estas alturas sigamos con las dos Españas e intentando adoctrinar a la infancia, comprar a los votantes, etc.

Yo le he seguido como Diógenes de Sinope hace siglos: ”buscando a hombres honestos”, con un farol.