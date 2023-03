“Manifiesto” por la unidad futbol salmantino

Este Manifiesto ha sido publicado recientemente (transcribo parcialmente algunos párrafos) y creo que es necesario propagarlo a la espera de que la iniciativa se consagre con firmas múltiples y surta efectos prácticos, posteriormente. Los “brindis al sol” pueden hacer daño a los que se involucren sin la máxima información posible.

“Aquellos que hemos dedicado parte de nuestro trabajo, con enorme orgullo, a la Unión Deportiva Salamanca asistimos con pesar y dolor al clima de división y enfrentamiento que viene sufriendo la ciudad desde la desaparición del club de nuestra vida. El año 2013 murió una entidad que nos juntó a todos, con la que vivimos momentos únicos, pero todavía queda latente el sentimiento de amor por la ciudad y por el fútbol como bandera…”

“Entre todos no fuimos capaces de mantenerla con vida. Cada uno es consciente de lo que hizo o no en aquel momento, pero no queremos mirar al pasado sino al futuro. Los reproches y las culpas ya no sirven, el tiempo pretérito no va a volver. El presente tampoco representa ese sentimiento de unidad que disfrutábamos”.

“Es una idea que no va contra nadie, va a favor de la ciudad y de juntarnos para recuperar la ilusión. Lo grande de la Unión Deportiva Salamanca no era el nombre, sino las emociones que provocaba en los salmantinos empujando juntos en la misma dirección. Creemos además que, de los errores se aprende, y quizá saquemos algo bueno del desastre. Ahora valoramos mucho más lo que es tener un equipo que nos represente a todos”.

“Proponemos la creación de un proyecto nuevo, de unidad, sustentado en personas que han sido historia de la Unión Deportiva Salamanca, que preferentemente tengan un vínculo con la ciudad y con el único interés de generar el mismo clima que el club de nuestro corazón provocaba entre todos los que lo hicieron grande”.

“Solicitamos a los propietarios del estadio Helmántico que se sienten en una mesa de negociación para hablar sobre una posible venta de un recinto histórico y que quede ligado a Salamanca para siempre, ya sea mediante sus instituciones públicas o empresas que se comprometan a que forme parte del patrimonio…

“Reclamamos a las citadas instituciones que se impliquen en la defensa y protección de nuestro patrimonio y que participen directamente de las negociaciones con los propietarios del estadio Helmántico. Solicitamos que lideren o al menos secunden la idea de los abajo firmantes para conseguir un proyecto nuevo en la ciudad y sean igualmente vehículo de contacto con empresas o inversores, que den viabilidad a este proyecto con la participación directa como responsables de personas vinculadas a la historia de la Unión”.

“Este manifiesto será entregado en el Ayuntamiento de Salamanca.

Nos comprometemos a defender y apoyar, cada uno en la medida de nuestras posibilidades, esta propuesta como muestra del sentimiento que tenemos por la ciudad y el respeto a la historia de la Unión. Pensamos que la mejor manera de rendirle tributo es precisamente recuperando la esencia que le dio”.

Antes de leer este Manifiesto, a mi me lo habían contado como una posible fusión de UDS y Unionistas. Quizás el enfoque sea otro, pero hay gente que ya se ha “puesto en guardia”. Brindemos por una aceptación positiva y un mejor entendimiento de la situación.