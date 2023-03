Los Cuidadores Técnicos de Servicios Asistenciales siguen su lucha contra una rebaja de su categoría profesional

Los Cuidadores Técnicos de Servicios Asistenciales de Castilla y León se han manifestado este jueves ante la Consejería de la Presidencia para pedir que en el nuevo convenio colectivo no se rebaje la titulación para ésta categoría profesional.

El actual convenio, explican, recoge como titulación para el acceso a la categoría Bachiller, Formación Profesional de Grado Superior o equivalente. "La postura de la Junta es que quieren una titulación específica, lo cual nosotros también pedimos, pero ellos han elegido una de Formación Profesional de Grado Medio y nosotros pedimos Formación Profesional en Integración Social, una titulación de grado superior como tenemos ahora recogido en nuestro convenio".

"El título específico que nosotros proponemos se adapta más a la realidad actual del mundo de la Discapacidad, y no supone una rebaja en la titulación. Se trata de una titulación más cercana a la labor que se realiza actualmente en los centros, encaminada como última instancia a integrar en la sociedad a las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho", añaden. Mientras, la titulación "que pretenden imponer es una titulación basada en un modelo asistencial, modelo que la Junta de Castilla y León abandonó hace más de 40 años".

Los cuidadores en los centros de la Gerencia de Servicios Sociales tienen una atención directa durante las 24 horas del día. Nueve de las cuáles son los únicos trabajadores presentes en los centros, lo que se refiere al turno de noche. La responsabilidad que esto conlleva no puede dejarse en manos de personal menos cualificado que el actual".

Aunque nos hemos manifestado ante la Administración de Castilla y León, no olvidamos que los sindicatos UGT, CCOO, CESF y CGT "son igualmente culpables de ésta rebaja de titulación. Doblemente culpables porque no sólo no han defendido los derechos adquiridos de los trabajadores, sino que además han actuado a nuestras espaldas con un secretismo y absoluta falta de transparencia inaceptable".