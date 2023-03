El libro de Revel trata sobre la supervivencia de la utopía socialista, es decir, sobre la supervivencia del hechizo que comenzó con la revolución bolchevique en 1917.

Revel afirma de entrada en el Capítulo I que la última década del siglo ha sido testigo de una poderosa contraofensiva desplegada por políticos e intelectuales de la vieja izquierda para hacer tábula rasa del pasado, es decir, no sólo hacer caso omiso a las atrocidades cometidas por todos los socialismos reales existentes en diferentes continentes, sino que además extrae conclusiones erróneas acerca del desplome de bloque socialista. Revel se pregunta:

“¿Qué motivos han incitado a esos políticos y a esos intelectuales a creer que podían sacar de la historia que habíamos vivido unas lecciones en tan manifiesta contradicción con lo que ella enseñaba y con lo que había sido? ¿A qué argumentos han recurrido para sustentar su justificación de los extravíos y de los crímenes constitutivos del totalitarismo o, al menos, de las intenciones que los habían engendrado? ¿Qué necesidades intentan satisfacer esos peregrinos argumentos?

“En resumen, ¿ha tenido éxito la gran mascarada del fin de siglo? ¿Puede tenerlo? ¿O sólo ha sido el último espasmo de una aberración criminal que únicamente las generaciones que no han tomado parte en ella se sentirán libres de rechazar en su totalidad, sin dolor ni doblez?”

Trasladen esto, a la “Moción de Censura de Vox contra Sanchez

No llega ni a mascarada, se queda en una farsa bufa (Teatro breve de carácter cómico y satírico, en especial satiriza los aspectos ridículos y grotescos) Esto fue lo ocurrió este 21 de marzo en el Congreso de los Diputados

Y ocurrió lo previsto-Sanchez explotaría, cual bomba nuclear el error de cálculo de VOX a fin de blanquear su ejecutoria, ahogar los escándalos del Tito, los ERES, las…y tendiéndole la mano a Yolanda Díaz. Y Abascal se ocupó se despistó en la matanza de mensajeros y claro no pudo reacciona a tiempo. Solo se explayó contra la prensa, su principal objetivo y enemigo,algo que comparte con su contrario Pablo Iglesias. La prensa pese a quien le duela-solo los untados con prebendas y son demasiados- vamos a seguir contando las aventuras y desventuras que ustedes nos dan a diario.

Total que entre pitos y bamboleos de caderiles se fueron las dos horas, rompiendo cualquier ilusión que el respetable se podía haber hecho

Llegó en cansancio de Tamames ante el soporífero (perecido al difunto Fidel Castro, discursos interminables de 3 a 5 horas, (dic, mis tíos que sufrieron el espolio de sus bienes.

Por fin llegó Don Ramón, y claro, no podía ser de otra forma, habló de si mismo

Nos recordó el paso por la cárcel de Carabanchel: recordó el paro, la debilidad industrial, deterioro sanitario, el clima, la volubilidad de las CCAA, el desmadre del gasto

Y ante las soporíferas replica a Sanchez, el señor Tamames tienen muy buen ojo, aunque use gafas. Ve que lo que está diciendo a nadie parece interesarle. La gradería -de jibaros-, ni le interesaba, ni le comprende

—Lo que no es procedente es que usted venga con un tocho de 20 folios preparados para hablar “cosas” que yo no he dicho”

¡Pero qué esperaba Don Ramón! Usted ha sido como si a un concierto de Mozart se interpreta en la rave

Vio como una “de igualdad, comía pipara y un individuo de AASS comía…no digo la marca de maíces con tomates. ¿Habrá visto algo parecido en sus clases?

Creo que no. No se preste jamás a ser un intelectual en una corte burros. Se comerán las perlas.