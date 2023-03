Karlie Samuelson, ex del Perfumerías Avenida, vuelve a ser campeona

Buenas noticias para Karlie Samuelson, ex del Perfumerías Avenida, al volver a ser campeona una vez más en su carrera profesional. La estadounidense lleva tres años seguidos alzando el título de Liga tanto en el Perfumerías Avenida como en el Townsville de Australia, su actual equipo.

This is my 3rd League Championship in a row. I’m so proud & so grateful for the teams I’ve gotten to be a part of and the people I’ve met along the way ?‍ pic.twitter.com/fvap3eJn7S