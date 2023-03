‘Encuentro Grandes Viajeros’, cada día más internacional

Jaime Nuñez y Conchi Cosme son los aventureros albenses que llevan gran parte de su vida recorriendo el mundo en moto. En 1987 y después de visitar muchos lugares de la península, España se les quedó demasiado pequeña, y comenzaron a viajar por el extranjero, primero por Marruecos, luego toda Europa y después sus motos les llevaron por otros lugares de África, América, Oceanía y Asia.

Pero todo esto no les bastó y es que después de ponerse en contacto con otra pareja, que también hacían grandes viajes en moto como ellos, se dieron cuenta de que necesitaban un lugar y un momento para contar sus propias experiencias. Nació así en 2005 el ‘Encuentro Grandes Viajeros’, un acontecimientoo que ha sido tan bien acogido por todos aquellos viajeros que además de sus 16 ediciones en España, incluso ha llegado a expandirse internacionalmente, con ediciones en Perú, Chile y próximamente en Portugal.

Además de todo esto han ofrecido decenas de charlas audiovisuales en las que ha ido mostrando sus viajes en diferentes institutos, colegios, universidades, centros culturales… no solo en España sino también en Sudamérica.

¿En qué consiste ‘Encuentros Grandes Viajeros?

Se trata de un fin de semana que comienza con una cena que reúne a todos los inscritos. Al día siguiente en un auditorio se muestran audiovisuales tanto por la mañana como por la tarde de los distintos viajes que han realizado algunos de los asistentes durante todo el año, consejos sobre cómo viajar, futuros proyectos… Aunque la mayoría de los audiovisuales son viajes realizados en moto, el encuentro está abierto a todo el mundo que le gusten los viajes.

Además, durante los actos se conceden varios premios como el premio a la mejor fotografía viajera, que son los propios asistentes quienes votan por las ganadoras, y el premio al ‘Gran Viajero del año’ por su trayectoria e historial viajero.

Después de la visualización de los audiovisuales se realiza otra cena conjunta y el domingo se lleva a cabo una visita cultural en algún lugar cercano donde se celebra la edición de ese año.

¿Dónde suele realizarse este evento?

Cada año se organiza en un sitio diferente de la geografía nacional y se encarga un grupo de ese lugar de organizar cada uno de los actos, aunque Conchi y yo siempre coordinamos todo con los organizadores locales.

Por ejemplo, este año se realizará los días 19, 20 y 21 de mayo en la localidad portuguesa de Bragança, esta norma tiene una excepción, ya que cada cinco años se realiza en Alba de Tormes, la próxima cita en nuestra villa será en 2026, por ser donde se originó todo este proyecto.

¿Cómo ha llegado este proyecto a ser internacional?

En 2017 una chica de Perú me escribió un email ya que quería hacer una reunión de viajeros allí y buscando por Internet comprobó que nuestro evento era el único que se hacía año tras año, por lo que me pidió ayuda para realizarlo en Per. También me pidió permiso para utilizar el nombre de ‘Encuentro Grandes Viajeros’ ya que le tengo registrado. Ese mismo año de 2017 se trasladó aquí a España para ver cómo organizábamos todo el evento. Le gustó mucho y se decidió a hacerlo allí. Además me invitó a viajar a Lima para ofrecer la conferencia inaugural. Conseguimos organizar entre los dos el evento, en el que asistieron más de 100 personas, y desde entonces todos los años en octubre viajo a Lima para celebrar el E.G.V Perú.

Debido al éxito en Sudamérica, este año se comunicó conmigo gente de Chile, ya que les gustaría celebrar el 1º E.G.V Chile. Contacté con una empresa, Mototravel Chile, que se dedica a realizar tours en moto por Sudamérica para ver si les interesaba organizar este tipo de evento y estuvieron encantados con la idea. Por ese motivo hace pocos días que he regresado de celebrar en la capital chilena, Santiago, el 1º E.G.V Chile, y posteriormente he hecho un recorrido en moto por el propio Chile y su vecina Argentina, visitando amigos que desde mi último viaje por la zona, año 2017, no había vuelto a ver.

¿Qué tal ha ido ese reciente viaje?

Han sido casi 4.000 kilómetros por esos dos países, en los que sin duda hubo un momento clave, el cruce del Paso San Francisco en pleno Atacama, que es frontera internacional entre Chile y Argentina y situada a casi 5.000 metros de altitud. Es uno de los pasos andinos más hermosos y menos transitados de toda Sudamérica, de hecho sólo está abierto los lunes y los jueves durante los meses del verano sudamericano. Prácticamente son 500 kilómetros sin poblaciones ni gasolineras ni nada de nada, solamente los sobrecogedores paisajes de Los Andes que se muestran en toda su grandeza. Los únicos dos puntos que se encuentran a lo largo de la ruta que cuentan con una reducida presencia humana son los puestos fronterizos chileno y argentino. Fueron casi 10 horas conduciendo en la más absoluta soledad y prestando una especial atención y cuidado para no tener ningún contratiempo, ya que la mitad de su recorrido es por caminos a los que todavía no ha llegado el asfalto, ni tampoco la conectividad telefónica.

Y volviendo a los E.G.V ¿cómo se presenta su futuro?

La continuidad en los países donde se celebra actualmente de momento está asegurada. En España tengo concedidas las organizaciones de las ediciones hasta el año 2028, si la agitada actual situación política en el Perú se calma, en octubre viajaré a Lima para celebrar la que será ya la V edición del E.G.V Perú, y el éxito del 1º E.G.V Chile ha sido tal que allí mismo acordamos que en marzo de 2024 llevaremos a cabo la segunda edición. Incluso se está barajando la posibilidad de comenzar a celebrarlo también en Argentina, aunque este nuevo proyecto está en sus inicios. En cierto modo me siento orgulloso que un evento que nació aquí, en nuestra villa, haya conseguido traspasar fronteras y continentes y que allá a donde le llevo, cuando hablo de sus inicios y su historia, siempre aparece el nombre de Alba de Tormes. Es mi manera de hacer que el nombre de nuestra villa llegue a conocerse en tan diferentes lugares.

Hablamos de tu experiencia haciendo viajes

¿Ha habido alguna cultura que te haya impactado cambiando tu forma de vivir?

Tanto como para cambiar mi forma de ver la vida creo que no, pero sí que me ha impactado mucho en los muchos desiertos que he recorrido por África, Asia, América y Oceanía, la forma que tienen de reutilizar los recursos naturales, no solo una vez sino varias veces, incluso obteniendo el agua aprovechando el rocío de la noche mediante lonas que extienden en el desierto. Además, sorprende la forma en que te acogen y la gran habilidad que tienen para orientarse y moverse a través del desierto.

Hablando de reutilizar recursos ¿es difícil llevar todo lo que necesitas dentro de la moto?

Al principio muchas veces llevábamos más cosas de las que necesitamos, a medida que vas viajando te das cuenta de qué es lo que realmente necesitas. La ropa siempre se puede comprar en cualquier lugar, lavar o bien puedes llevar ropa con bastante uso y a lo largo del viaje el viaje, dependiendo del país, donarla o directamente tirarla. Pero lo que realmente tienes que llevar son herramientas y repuestos básicos por si le pasa algo a la moto, un botiquín pequeño y actualmente el teléfono móvil, en el que ahora mismo tienes todos los documentos y la forma de estar conectado, ha facilitado mucho lo que necesitas llevar y lo que es suficiente para viajar.

¿Tienes alguna manía a la hora de viajar?

No sé si esto se puede llamar manía, pero cuando preparo el equipaje siempre hago una lista con todo lo que tengo que llevar y hasta que no está dentro de las bolsas no lo tacho, así, estando de viaje, cuando no estoy seguro si algo lo he metido o no, miro si está tachado en la lista y no tengo que sacar y volver a meter todo de las bolsas.

Seguro que esto te lo han preguntado mucho pero ¿Con cuánto presupuesto sueles contar en tus viajes?

Se puede viajar con mil presupuestos diferentes, todo depende del viaje y de los gustos y necesidades del viajero. En la década de los 80, Conchi y yo hemos salido con presupuestos de 200 euros para viajar por Marruecos, claro con tienda de campaña, y en contrapartida he manejado presupuestos de hasta 12.000 euros, como fue el viaje a Mongolia, que es el más largo que he hecho, ya que la moto con la que partí de Alba, la doné en Ulan Battor a una de las ONG´s que realizan allá su labor. Afortunadamente en aquel viaje, igual que en otros, conté con la gran colaboración de diferentes empresas que fueron mis sponsors.

¿Has tenido algún problema durante los distintos viajes que has ido realizando?

Por supuesto, he terminado en calabozos de Ucrania y Rusia por supuestos excesos de velocidad. En Argelia fuimos detenidos por un imposible tráfico de divisas. En Zambia nos robaron una mochila de Conchi en la que estaba su documentación, las llaves de la moto que ella conducía, alguna tarjeta de crédito, una cámara de fotos, dinero… Para recuperarlo tuvimos que irnos a los barrios más peligrosos de la ciudad de Livingstone para dar a conocer que nos habían robado y ofrecer una recompensa a quien nos llevara a nuestro hotel las pertenencias más necesarias. Al día siguiente nos entregaron una bolsa con todo lo que realmente nos era imprescindible para seguir nuestro viaje, principalmente las llaves de la moto y la documentación. En otra ocasión, entre Panamá y Costa Rica, me fisuré una vértebra y tuvieron que ir a recogerme con un camión de bomberos…

Una de las más curiosas fue cuando viajando por la selva del Perú, en una zona controlada por las organizaciones que trafican con drogas, me pararon cuatro personas armadas y me estuvieron interrogando durante bastantes minutos. Acabaron pidiendo dinero para organizar el funeral de uno de sus compañeros que había sido abatido por los militares días atrás. Yo les dije que si les daba el único billete que tenía, no llegaba al pueblo donde me estaban esperando, ya que antes tenía que echar gasolina. Al final me dejaron marchar sin pagar nada. Lo sensato habría sido salir de allí lo más rápido, pero con el subidón de adrenalina del momento, no se me ocurrió otra cosa que pedirles una foto con ellos…Después, pensándolo en frio, digo “qué locura”, pero por suerte se ofrecieron a hacérsela y quedamos como amigos.

Lógicamente hay muchas más historias, pero todas son cosas habituales que te suceden cuando llevas más de 35 años viajando en moto.