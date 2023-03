El Ayuntamiento de Carbajosa sustituirá el césped artificial del campo de fútbol y de las pistas de pádel

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada ha procedido en el pleno municipal celebrado este jueves a la aprobación de un crédito extraordinario por importe total de 520.459,67 euros, con cargo al remanente de Tesorería del ejercicio anterior, que se destinará a diferentes proyectos. Entre ellos destaca la sustitución del césped artificial del campo de fútbol y las pistas de pádel, con una partida de 250.000 euros. Según ha señalado el concejal de Economía, José Álvarez, “el césped de los campos de fútbol 11 y fútbol 5 llevan 15 años dando servicio a un gran número de futbolistas y equipos y ha llegado al fin de su vida útil, de ahí que sea necesario su renovación para poder seguir utilizándolos en competición”. Además, y a pesar de contar con menos años instalado, y debido al material y al uso frecuente, se requiere un cambio del césped de las canchas de pádel, añadió el primer edil.

Además, se destinarán 35.500 euros a la aportación municipal a la obra de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento con la consiguiente urbanización de varias calles del casco antiguo del municipio, calle Oeste y aledañas, que se ejecutarán con el Plan bienal 2022-2023. Para acceder a esta subvención de la Diputación Provincial de Salamanca es necesario que el Ayuntamiento aporte al menos el 8% de la inversión de las obras.

El crédito aprobado, con los votos a favor del Equipo de Gobierno y la abstención de los grupos municipales de Ciudadanos y PSOE, se destinará también a un modificado del contrato relativo a las obras del Centro Cultural que se están ejecutando (180.000 euros). Según se ha explicado en el transcurso del pleno, la inversión destinada al nuevo centro cultural supondrá una mejora energética. Se aumentará el aislamiento de la cubierta y se sustituirán las calderas de gas por un sistema de aerotermia que permitirá disminuir el consumo de energía en la climatización del edificio.

También se destinarán 55.000 euros a la modificación del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, un incremento motivado por el aumento de la población y de los residuos generados. Gracias a esta nueva inversión se incrementará el número de recogidas que pasará de cuatro a seis días a la semana.

Otro punto del orden del día, que se ha sido aprobado por unanimidad de la Corporación municipal, ha sido la puesta en marcha del I Plan de Juventud de Carbajosa de la Sagrada que nace con el propósito de garantizar la planificación, articulación e integración de las políticas de juventud locales para su desarrollo y ejecución en el período 2023-2027. Este Plan, según ha explicado la concejala de Juventud, Alba Hernández Masvidal, “pretende reafirmar la importancia de la participación juvenil, pero también la prestada desde la Administración Local y por el resto de la sociedad para contribuir a vertebrar un proyecto de vida sostenible entre la juventud carbajoseña como pilar fundamental para la cohesión y desarrollo vital de una parte muy importante de la sociedad local: nuestros jóvenes”.

El pleno ha servido también para aprobar la modificación del Plan estratégico de subvenciones, modificando la redacción del apartado relativo al deporte y destacando la implicación del Ayuntamiento en la promoción de los hábitos saludables a través de la práctica deportiva.

Durante la sesión se ha debatido la moción del grupo municipal Ciudadanos para el estudio de un único transporte público para Salamanca y municipios cercanos, que no ha contado con el respaldo de la Corporación municipal (el Equipo de Gobierno del Partido Popular ha votado en contra y el PSOE a favor). Según ha explicado el concejal de Transporte Ángel Manso, no tiene sentido votar a favor de una moción que no se va a poder llevar a cabo. “Quince días antes de presentar la moción, el Ayuntamiento de Salamanca subió a la plataforma de contratación el servicio de su transporte urbano para los próximos diez años, un hecho que imposibilita cualquier tipo de fusión”.

También se ha procedido a dar cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2022.