Rafael Amargo da explicaciones tras su detención por presunto tráfico de droga

A punto de cumplirse una semana de su nueva detención en Alicante por un presunto delito de tráfico de drogas, Rafael Amargo ha roto su silencio. Refugiado en Madrid en casa de unos amigos tras ser puesto en libertad con cargos, el bailaor ha hablado para los programas 'Y ahora Sonsoles' y 'En boca de todos' y asegurando que es inocente, ha afirmado que lo único que quieren es verle hundido y acabar con su carrera profesional.

Sin ocultar que tiene un problema de adicciones, fundamentalmente con la cocaína, el artista niega que haya traficado con estupefacientes y denuncia un "acoso y derribo" contra su persona. "Estoy pasando unos días con mucha desidia, pena y rabia contenida" confiesa, dejando claro que "si verdaderamente hubiese hecho algo dos jueces ya no me dejarían en libertad y encima de todo sin fianza".

"Cuanto más sigan, más patadas van a meter. Cuando ya a uno lo matan ahí decimos todos 'pobrecito', pero es lo que están haciendo conmigo y en vida, con una carrera grandísima" se lamenta, preocupado porque este escándalo pueda acabar con su trayectoria profesional.

"La detención en la que se basan es sobre una denuncia falsa, de un tío que quería que me fuese de su casa. Esto es del apartamento que yo compré cuando vendí mi casa, que era de alquiler con opción a compra. Cuando pasaron los seis primeros meses del alquiler y tenía que dar la primera entrega grande, como no la tenía y no me lo pude quedar, le dije que me lo quedaba solo en alquiler hasta que tuviera dinero para poderlo comprar. Y el tío ya me dijo que necesitaba el dinero y que me fuera" ha explicado, asegurando que fue al ver que no se iba cuando el propietario de la vivienda pensó "Si no te vas, pues ya verás qué rápido voy a decir yo que te vas a ir de ahí. Te vas a ir de ahí porque voy a decir que estás ahí vendiendo droga. Porque cuando uno tiene un problema, la gente te pincha y te va con ese problema porque es así de mísera. Y así mismo ha sido", ha contado.

Preocupado por lo que pueda pasarle antes del juicio al que se enfrenta en junio por su primera detención por tráfico de drogas y por el que podría ser condenado a 9 años de prisión, Amargo ha pedido protección: "Yo ahora lo que necesito es que me pongan una escolta, alguien que esté a mi lado porque me la van a liar y ya me lo han dicho, que tenga cuidado porque me están buscando. Ellos mismos, que ya tienen una obsesión". "Ya es la segunda vez que me dejan libre sin cargos y sin fianza y eso es lo que ellos no pueden permitir. Ellos quieren guerra y quieren verme pisoteado y salir por la puerta grande" sentencia.

LA EXMUJER DE RAFAEL AMARGO SE PRONUNCIA

Y mientras el artista ha roto su silencio para asegurar que es inocente y que está siendo víctima de una campaña de acoso y derribo por parte de una 'mano negra', su exmujer Yolanda Jiménez, madre de sus dos hijos, prefiere mantenerse al margen de los nuevos problemas legales de Rafa: "No voy a decir nada, de verdad" ha asegurado ante los micrófonos de Europa Press, dejando en el aire si ha podido hablar con él, si está preocupada y si confía en su inocencia.

SU ABOGADO ASEGURA QUE ESTÁN TRANQUILOS

El abogado de Amargo, Jaime Caballero, también ha hablado para las cámaras de Europa Press y ha revelado que el bailarín en estos momentos está "tranquilo", "esperando para que preparemos su defensa, todos los documentos que nos tienen que llegar y todo lo que estamos pendientes de recibir del juzgado de Alicante".

"Siempre que uno tiene una causa judicial es complicado, pero no es más implicado que lo anterior, ese un algo más que ha surgido, pero nada más. Lo complicado es la mentira, la verdad no es nada complicada y la verdad saldrá, cuando salga la verdad se quitará la complicación, yo estoy absolutamente convencido de que todo se va a aclarar" ha añadido, defendiendo la inocencia de su cliente.

Asegurando que el último delito del que se le acusa es a raíz de una denuncia falsa, Caballero sí reconoce que Rafael tiene un problema de adicciones -"Está documentado por médicos pero está en recuperación"- pero insiste en que "esto no tiene nada que ver absolutamente con lo otro". "Él está con mucho ánimo y ganas de salir para adelante, dar la cara, decir la verdad y que salga todo bien" afirma.