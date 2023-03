Sergio Sousa y su debut en el Salamanca UDS: "Jehu me dijo que contaría con minutos ese fin de semana pasase lo que pasase"

Sergio Sousa, jugador del Salamanca UDS B, se ha convertido en el tercer futbolista que debuta a las órdenes de Jehu desde la cantera en este curso. Por ello, el joven ha atendido a este medio tras de su estreno.

Debut: "Fueron sensaciones muy buenas y quería sumar con el primer equipo al debutar en el Salamanca, que es el club en el que llevo jugando desde pequeñito".

Derrota 3-0: "El primer gol que nos meten condiciona mucho el partido y ellos se ponen con un bloque bajo en un campo pequeño. No estuvimos acertados de cara a portería y ellos jugaron muy bien a la contra, castigándonos con otros dos goles".

Se veía con opciones de jugar: "Sí, claro, ya he ido convocado otras veces con el primer equipo, pero no pudo ser en aquel momento. Me veo totalmente capacitado para ello y hay que darle normalidad, es como si jugase con mi equipo".

Salir en un momento complicado: "Jehu me dijo que contaría con minutos ese fin de semana pasase lo que pasase. Son situaciones que se dan y ya está".

Jehu: "Tanto él como Rafa nos conocen desde principio de temporada y nos han hecho progresar, por lo que les agradezco la confianza. Ojalá sean más veces y no solo una".

Espejo para la base: "Todo esfuerzo tiene su recompensa y hay que trabajar. Jehu y Rafa nos dijeron que se darían oportunidades a los canteranos".

Diferencias entre el primer equipo y el B: "Es un salto de categoría y se nota en la intensidad o el ritmo. Conozco a Rafa y Jehu, por lo que tengo confianza con ellos y saben de lo que soy capaz".

Playoff: "Nada es seguro, pero confío plenamente en que el equipo vaya al playoff y ascienda. Pienso que se va a dar y hay jugadores de mucha calidad".