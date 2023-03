Impulso salmantino para estrenar la primera Federación Española de Asociaciones contra el acoso escolar

En la tarde del 21 de marzo se ha presentado en Madrid la primera Federación Española de Asociaciones contra el acoso escolar (Fedecae). Un proyecto que se empezó a forjar antes de la pandemia, se materializó hace unos meses con la inscripción en el Registro Nacional del Ministerio del Interior y en el que ha tenido mucho peso la Asociación salmantina Bullying y Ciberbullying (ASCBYC).

De hecho, su Junta Directiva está compuesta por su presidenta, Carmen Guillén, en representación de Asociación salmantina Bullying y Ciberbullying (ASCBYC), David Ramos en calidad de secretario y perteneciente a Asociación TALECTOTECNIA y M.ª José Fernández , como tesorera y presidenta de AMACAE .

"Muchas víctimas no son atendidas"

Guillén ha destacado entre otras cosas "la violencia institucional que sufren las familias que padecen acoso escolar por parte de las administraciones“. También ha hecho alusión a la reforma de la Ley del Menor y manifestaba que "los Centros Educativos no pueden ser jueces y parte ante el acoso escolar".

En su intervención, aseguraba que "las cifras oficiales no concuerdan con lo que se vive dentro de las asociaciones" y planteaba un Protocolo Nacional, "consensuado con todas las asociaciones que luchan contra el acoso escolar, ya que los verdaderos expertos en el acoso escolar son quienes lo padecen y no vende húmos varios y chiringuitos múltiples que, a la hora de la verdad, no atienden casos , sino que los derivan a Asociaciones como las nuestras. Tampoco podemos acceder a Observatorios para mostrar nuestra ayuda , porque sinceramente no nos dejan".

También se pide un Plan del Suicidio, ya que en muchas Comunidades no existen y "muchas victimas supervivientes del acoso escolar no son atendidas psicológicamente como deberían, teniendo incluso los mismos padres y/o madres que pedir créditos para costear la supervivencia de sus hijos".

Otra de las prioridades será apoyar a quienes padecen este maltrato y dar voz a quienes ya no la tienen. "Desde Fedacae, agrademos el apoyo que desde otras asociaciones se incorporaran en breve como Afyvam de Zaragoza y SerMove Nacional de Talavera de la Reina y estamos abiertos a nuevas incorporaciones cuyo objetivo e interés sea el mismo que el nuestro , es decir , la erradicación del acoso escolar sin fines lucrativos y la lucha por el bienestar de nuestros menores en entornos seguros como debieran ser los centros educativos. Seguimos en lucha", concluía.