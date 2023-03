Carbayo y una hipotética compra del Helmántico: "¿Poder? Podríamos porque tenemos una situación económica mucho mejor"

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca, ha hablado sobre una hipotética compra -por parte del Ayuntamiento- del Helmántico y también sobre el famoso manifiesto firmado por más de 80 viejas glorias de la UDS bajo el amparo del periodista Alberto Pérez.

Proyecto de unidad: "No conozco ese proyecto y no puedo hacer ninguna valoración. Si me llega, me gustaría saber los empresarios que están detrás, ya que hace falta mucho dinero. Si todo se soluciona con la compra del Helmántico, nos lo podemos plantear. Hay clubes más importantes ahora mismo, si hay terceros proyectos... eso ya lo deberán decidir los aficionados, no el alcalde de Salamanca. En su día ya hice gestiones, pero no tomo decisiones. Ayudo en lo que se me pide".

Helmántico: "Es una entidad privada y eso se lo podría preguntar mejor al Ayuntamiento de Villares. Quiero que las instalaciones estén en las mejores condiciones posibles. El Ayuntamiento tiene una capacidad económica que hace años no tenía. Hace años, cuando surgió esa posibilidad, probablemente el Ayuntamiento no tenía capacidad para adquirir ningún campo de fútbol. Hoy sí hemos podido realizar obras en instalaciones deportivas y prácticamente completar el estadio Reina Sofía. La situación económica del Ayuntamiento favorecería ampliar las instalaciones deportivas de la ciudad de Salamanca. ¿Poder? Podríamos porque tenemos una situación económica mucho mejor".