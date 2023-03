García Romo explica cómo es su vida en EEUU y sus planes para esta temporada

Mario García Romo tiene marcado en rojo el próximo mes de agosto, fecha en la que se celebrará el Mundial al aire libre de Budapest, en el que aspira a subirse al podio y ganar en los 1.500 metros al noruego Jakob Ingebrigtsen, el "mejor atleta europeo de la historia".

García Romo (Villar de Gallimazo, Salamanca; 1999) es uno de los máximos exponentes del mediofondo español junto con Adel Mechaal y Mohamed Katir. El año pasado fue cuarto en el Mundial de Eugene (Estados Unidos) y solo un mes después se colgó el bronce en el Europeo de Múnich (Alemania) en 1.500.

Este año sueña en grande. Renunció al Europeo de pista cubierta de Estambul para preparar con su equipo, el On Athletic Club (OAC), el Mundial al aire libre de Budapest. Antes, en febrero, le dio tiempo a batir el récord de España bajo techo de la milla (3:51.79) en los Millrose Games de Nueva York, rebajando la anterior plusmarca nacional, que databa de 1983 por José Manuel Abascal.

P: Renunció al Europeo de pista cubierta de Estambul para preparar el Mundial de Budapest. ¿Cómo va la preparación?

R: Va muy bien. Estamos en pretemporada, no estamos en un número de kilómetros importante, y agradezco no haber competido tanto en pista cubierta. Los entrenamientos son intensos y hay que darle un respiro a las piernas. Tenemos una temporada larga hasta septiembre y hay que priorizar las competiciones.

P: ¿Cuándo tomó la decisión de no ir al Europeo de Estambul?

R: La tomó mi entrenador, que es el responsable de mi preparación, y fue antes de Navidades. Me planteé ir al Europeo de cross pero en Navidad, al pensar en la pista cubierta, vi que el calendario no permitía compaginarlo bien con el aire libre y decidimos centrarnos en Budapest.

P: ¿Cuál es su hoja de ruta hasta Budapest?

R: Tenemos un par de competiciones en abril para romper el entrenamiento y después haré varias pruebas de la Liga de Diamante, en especial las que estén todos los grandes de 1.500. Si está Jakob Ingebrigtsen me gustaría competir contra él. Después haré el Campeonato de España a finales de julio y ya Budapest.

P: ¿Se puede ganar a Jakob?

R: Sin duda. Ahora mismo es el rival a batir y se ha ganado los galones para decir que es el mejor atleta de la historia de Europa pero eso no quiere decir que sea imbatible. Todo lo contrario. Ahora mismo tenemos la ambición de que si le gano, gano a uno de los mejores de la historia, y eso me motiva. Se puede. El año pasado lo vimos en el Mundial de Oregon, que en la carrera final ganó el británico Jake Wightman.

P: ¿Cómo vio a Jakob en Estambul?

R: Había dudas. En Lievin no se le vio tan bien como el año pasado y por eso parecía una incógnita. Adel Mechaal y Neil Gourley le pusieron las cosas difíciles pero acabó ganando. Es uno de los mejores de la historia y si quieres ganarle tienes que estar en un momento de forma excepcional.

P: 2022 fue muy bueno. ¿Se toma este año como de consolidación?

R: No me lo tomo así. Los objetivos que tengo este año son los mismos que tendré el siguiente y sucesivos. Me centro en el proceso más que en los resultados. Quiero ser un atleta que pueda ganar una medalla de oro, que cuando esté en una línea de salida tenga la certeza de que hace lo posible por quedar primero. Espero que los próximos años me den la razón y pueda ir acumulando consistencia para ser mejor.

P: Queda año y medio para los Juegos de París. ¿Es mucho o poco tiempo?

R: Es bastante. El trabajo que hacemos ahora cuenta para los dos años siguientes aunque estemos centrados en Budapest. El objetivo es ese, París está en el horizonte, pero no me pongo nervioso por ello.

P: ¿Qué importancia le da en su preparación al aspecto psicológico?

R: Según me voy haciendo mayor le voy dando más importancia. Cuando eres más pequeño corres sin presión, lo haces por jugar y a partir de los dieciocho o diecinueve años cambias. Estoy en un punto saludable, centrado en mi proceso, y eso es por el trabajo que hago con mi psicólogo. Cuando estas a falta de 200 metros en una final de 1.500 creértelo es lo más importante. Hay veces que la cabeza se rinde antes que las piernas y hay que tratar de que haya una sincronía para alcanzar tus límites.

P: Una herramienta importante para un atleta son las zapatillas. ¿Cuáles usa o como las elige?

R: Los atletas rotamos mucho las zapatillas. Tengo dos pares de clavos, una de más distancia y otra de menos. Además tengo tres para rotar en rodajes normales y carreras. Las roto en función de necesidades. En mi caso las que me da ON Running me hacen prevenir lesiones, recuperar, entrenar y competir a mayor nivel.

P: Lleva cinco años viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo se siente entrenando allí con Dathan Ritzenheim?

R: Me siento casi como en casa. Tengo muchos amigos de Estados Unidos y tengo muchos de otras partes del mundo viviendo también allí, pero en Salamanca y España es donde me gusta estar. Intento venir siempre que puedo.

P: ¿Cómo es su vida en Boulder (Colorado)?

R: Normal. Hay flexibilidad. Tampoco hay que llevar una vida muy estricta. Hay que tener un equilibrio entre vida social y profesional y trato de tener una rutina de vida saludable como si no me dedicase al atletismo profesional. Intento comer sano, descansar lo suficiente, hacer las cosas bien entrenando y trato de aprovechar el tiempo libre con familia y amigos.

P: ¿Cómo es Boulder?

R: Es un sitio tranquilo. Lo que destaco es la actividad que hay. Sales a cualquier hora del día y siempre hay gente haciendo deporte, montando en bici, corriendo, escaladores...Es una ciudad muy activa y estando allí te dan ganas de hacer deporte.

P: ¿Con qué le gusta desconectar?

R: Sobre todo leyendo mucho. También veo series y películas. Ahora mismo estoy intentando ver las películas que han ganado un Oscar la última edición. Aún así, tampoco tengo mucho tiempo libre porque entreno dos veces al día y después entre las obligaciones y preparar las comidas se va mucho.

P: ¿Es consumidor de deporte en su tiempo libre?

R: Aparte de atletismo veo fútbol americano, béisbol y baloncesto.

P: ¿Ve mucha diferencia entre el método de trabajo que sigue en Estados Unidos del que siguen compañeros en España?

R: Sí, hay diferencias. Ahora ha habido un auge de entrenamientos y hay muchas formas diferentes de llegar a un objetivo. Ahora se lleva mucho lo de medición de lactato. Nosotros no lo estamos haciendo, igual lo implementamos dentro de poco a nuestra manera, y hay que ser fiable al método de cada uno. El atletismo lleva siendo atletismo durante muchos años y al objetivo se llega de diferentes formas.

P: ¿Se siente junto con Katir el atleta que ha revolucionado el mediofondo español en los últimos dos años?

R: Hay que darle mucho crédito a Adel Mechaal, que ha estado durante muchos años liderando el fondo y mediofondo español y sigue en la brecha, y también a gente como Ignacio Fontes, que ha estado en tres finales internacionales en dos años. Vengo de una generación muy buena con David Bustos y Manuel Olmedo y nosotros estamos tomando el relevo. El tercer y cuarto puesto de Katir y mío en el Mundial del año pasado da muchas ganas a los demás y empuja a la gente hacía adelante.

P: ¿Supone una presión esa expectativa?

R: La presión siempre es un privilegio también. Siempre se ha dicho que ser campeón de España y ser favorito es bueno porque estaré haciendo las cosas bien. Ser el hombre a batir es una medida de calidad.

