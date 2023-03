La opinión del fiscal general del Estado sobre los efectos de la ley del 'sólo sí es sí'

El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha reseñado que la nueva circular de la Fiscalía sobre la ley del 'sólo sí es sí' esté "en circulación" en los próximos días", un documento que "establece las pautas de actuación en los tribunales" y de la revisión también de las sentencias".

En atención a los medios de comunicación, antes de presidir la inauguración de una reunión en Salamanca de fiscales jefes provinciales, sobre si la Fiscalía marca directrices a las fiscalías provinciales en asuntos como el del 'solo sí es sí, ha respondido: "El fiscal general tiene una capacidad de dictar órdenes generales y particulares. Y por supuesto que en la ley del 'sólo sí es sí', como en otro tipo de leyes, la Fiscalía elabora sus propios documentos de aplicación general en toda España".

Sobre esta asunto en concreto, ha apuntado que el pasado jueves se reunió la Junta de fiscales de Sala en la que se aprobó "prácticamente por unanimidad" la circular que "estará en circulación", según sus previsiones, "en los próximos días".

En cuanto a cuál es la pauta, ha incidido en que es "muy jurídica" y que "el Derecho no es un sí o un no". "El derecho es ver caso por caso, analizar cada una de las consecuencias que tiene una determinada tesis jurídica y es imposible, absolutamente imposible, resumir una circular de 121 páginas en una sola frase", ha añadido.

Respecto a qué ha fallado en la ley del 'sólo sí es sí', ha remarcado que "revisiones de condena tiene que haber en el momento en que se cambia la ley penal, eso es una cuestión de pura lógica jurídica y penal".

"En cuanto a si ha fallado o ha dejado de fallar, yo creo que no es cuestión de que el fiscal general del Estado haga una valoración o un calificativo de una ley. Nosotros aplicamos la norma, buscamos los mejores caminos, en este caso para evitar la impunidad de los delincuentes, y tratamos de que se aplique en todo el territorio nacional", ha concluido.

La huelga de los letrados de la Administración de Justicia

Por otra parte, García Ortiz ha mostrado su preocupación por "los efectos que pueda tener en los ciudadanos" la actual huelga de letrados de la Administración de Justicia, un conflicto que espera que "se resuelva" y, desde ese momento, se afronte "el atasco que ha podido producirse".

De hecho, ha respondido afirmativamente a la pregunta de si se muestra preocupado por la situación de huelga. "Ya sabe que las fiscalías no tenemos letrados de la Administración de Justicia, luego directamente no estamos concernidos, o afectados, no directamente, pero si en tanto en cuanto todo el trabajo de los letrados tiene reflejo en lo que entra y sale de las fiscalías y en atención a los ciudadanos", ha apuntado.

"Yo espero que se resuelva y espero que las partes en conflicto lleguen a un acuerdo y, a partir de ahí, habrá que empezar a trabajar", ha dicho con el fin de "afrontar todo el atasco que ha podido producirse" y así "resolverlo de la mejor manera posible". "No me cabe duda de que se va a hacer", ha apostillado.

Encuentro nacional de los fiscales jefes provinciales

Los fiscales jefes provinciales de España se reúnen durante dos días, este martes y este miércoles, en la ciudad de Salamanca, un encuentro presidido por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Antes de la inauguración, en la Hospedería Fonseca, García Ortiz ha apuntado que es "muy importante" para el colectivo, ya que es "una organización que se extiende por todo el territorio nacional" y que trabaja "igual" en cada territorio.

"Venimos a coordinar, a hablar, a que nos cuenten, sobre todo a compartir con los fiscales hefes algunos de los problemas que tienen, algunas de las preguntas que seguro nos quieren hacer", ha apuntado antes de remarcar que la cita también sirve desde los órganos centrales de la Fiscalía General para "contarles cuáles son los planes de futuro".

"Estas reuniones sientan las bases de trajo para el futuro, no para el futuro inmediato sino para los próximos años", ha apostillado antes de señalar en la ciudad de Salamanca que "hay mucha tarea por hacer".

Respecto a las inquietudes, ha dicho: "Tenemos no una, ni dos, ni tres, sino muchas normas en vigor, muchos preceptos del Código Penal. Tenemos muchas circulares, instrucciones de la Fiscalía General, que estamos poniendo en marcha".

Asimismo, en este capítulo, ha recordado la circular sobre las "diligencias de investigación penal que sitúa al Ministerio Fiscal en el lugar que le corresponde en el proceso con capacidad de investigar".

"Es ahora nuestro mejor reto, nuestro primer reto, porque a partir de la puesta en marcha de esa circular de diligencias de investigación tratamos de recuperar el espacio que nos corresponde y conseguir, si podemos de alguna manera, la confianza de los ciudadanos para, en su momento, asumir la instrucción, la investigación penal en este país", ha añadido.