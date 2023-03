Dos años menos de cárcel para el violador del palacete del paseo de la Estación

La Audiencia Provincial de Salamanca ha anunciado una nueva revisión de condena al aplicar la ley del ‘solo sí es sí’. De este modo, se rebaja de 7 a 5 años de cárcel la pena impuesta a un hombre que violó a su pareja en el palacete abandonado en el paseo de la Estación.

Los hechos tenían lugar en octubre de 2020, cuando según la declaración de la víctima, ella se encontraba en el Palacete junto a otra persona y el acusado, R.A.T. llegó después. El varón se encontraba alterado y comenzó a insultar y a empujar a la víctima. Ésta, que se mostraba muy nerviosa durante toda la declaración, señalaba que R.A.T. "empezó a llamarme puta y zorra", y le dijo que no iba a parar hasta que tuviese un hijo con ella.

"Me bajó los pantalones" añadía la víctima, que también señalaba que le bajó la ropa interior y le penetró, produciéndose una eyaculación. "Me sujetaba los brazos, me intentaba quitar y se ponía peor, yo lo que quería es que terminara". La víctima ha señalado que en un principio no lo contó por miedo a que tomaran represalias contra sus hijos.