Dani Alves destrozado en prisión tras la decisión de Joana Sanz de divorciarse

Después de semanas de rumores, y de que 'El programa de Ana Rosa' revelase hace más de un mes la intención de Joana Sanz de divorciarse de Dani Alves tras la entrada en prisión del futbolista el pasado 20 de enero -acusado de violar presuntamente a una joven en una discoteca de Barcelona- la modelo ha roto su silencio y, a través de una carta escrita de su puño y letra y compartida en su cuenta de Instagram, ha anunciado su decisión de romper con el futbolista.

"Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta. Siempre estuvo cuando más lo necesitaba, siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento... Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos (...) Sigo y seguiré estando, pero de otra forma. Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro esta etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15", ha confesado, dando así por zanjada su relación con Alves después de casi 8 años de amor.

Una decisión que, como revela su entorno cercano, Joana comunicó en persona al brasileño durante su segunda visita a prisión -apenas tres días antes de hacerla pública en sus redes sociales- dejando completamente destrozado al futbolista, que confiaba en que su mujer le apoyase en este delicado trance.

Una desolación de la que se ha repuesto rápidamente, puesto que como ha publicado 'Servimedia', Alves está muy adaptado a su vida en la cárcel, tiene muy buena relación con los presos de su módulo y se ha convertido en el principal promotor de partidos de fútbol de la prisión de Brians 2.

Cuando se cumplen dos meses de su detención, el brasileño no solo juega al fútbol y marca goles -haciendo las delicidas de los otros reclusos- sino que además charla con todo el mundo y firma autógrafos.

Además, y aunque en los últimos días se ha rumoreado que querría iniciar una huelga de hambre por problemas de adptación, nada hay de cierto en esas informaciones y tal y como ha asegurado una persona cercana a Alves, está animado, de buen humor, se ha tomado su estancia en la cárcel como un periodo transitorio y está convencido de poder probar su inocencia en el juicio.

Este domingo, primer día de visitas desde que Joana hizo pública su separación, se esperaba que algún miembro de su familia, o su exmujer Dinora Santana -una de sus principales defensoras en estos delicados momentos- se acercasen hasta Brians 2 para ver al futbolista y animarle tras el duro valapalo que ha supuesto que la modelo haya roto su relación.

Sin embargo, ha sido su íntimo amigo Bruno Brasil el único al que hemos visto en la prisión y, fiel a su discreción ha guardado silencio tanto a su llegada como a su salida, dejando en el aire cómo se encuentra Alves tras la decisión de Joana y cuál es su estado anímico después de dos meses en la cárcel.