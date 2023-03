Hoy 19 de marzo celebramos en la tradición Cristiana de España el día del padre. La fecha parece que la puso una profesora ante la reclamación de los padres de tener un día como las madres. Hace honor a San José como padre de Jesús de Nazaret.

Para mí ser padre es el título y la experiencia más importante de mi vida. No sé si soy buen o mal padre. Habría que preguntárselo a mis hijas.

Lo que sí soy es un padre orgulloso de sus hijas. He tenido fama de exigente aunque según la mayor voy perdiendo energías.

Me han considerado una persona soñadora. Pero desde hace años no sueño nada para mí. Mi misión es fundamentalmente acompañar y facilitar los sueños de mis hijas.

Es una tarea difícil orientar y tener la influencia adecuada. No es bueno imponer criterios. Hay que ayudar a que sean ellas mismas, saber ver lo positivo y singular de cada una.

Algunas parejas deciden tener mascotas en vez de hijos. No me parecen experiencias comparables. Soy amante de los animales pero no se puede igualar al sentimiento de padre.

El sentimiento de padre sí descubre nuevos miedos. Las imprudencias que uno ha cometido no las quiere para sus hijas. Hay una tendencia a la protección.

La relación tiene que ir cambiando y dejarlas hacer su vida. La metamorfosis de la adolescencia marca una tendencia a su autonomía y a confiar en ellas.

Llevo muchos años de experiencia con alumnos y siendo guardador de menores de protección a la infancia. He visto los estragos del abandono paterno y de las malas influencias y hábitos. Los problemas familiares y la violencia intrafamiliar no sólo se da en hogares de bajos recursos económicos o exclusión social, ese evidentemente es un mal caldo de cultivo.

En los últimos años llegan cada vez más niños y niñas de clase acomodada que no siguen las mínimas normas con los padres, muy ocupados en el trabajo y sin capacidad para poner límites. Está aumentando la violencia filioparental quizá por no poner límites cuando son más pequeños.

En una charla un especialista sin hijos daba “diez mandamientos para padres”, cuando tuvo uno el título era “Cinco sugerencias para padres”, al segundo “ Tres pistas provisionales para padres”. Cuando nació el tercer hijo, dejó de dar clase.

Yo lo recomiendo porque he experimentado cómo me han mejorado en todo.