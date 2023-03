La noche del jueves, acabando el día para llegarse el viernes, me planté ante el ordenador pensando que me había llegado la inspiración para mi artículo de los lunes, con tiempo para que no se escapen las ideas. Y ésta, la idea, apareció en la pantalla en forma de concurso de muchos años, de encontrar palabras y de millonario premio en este caso solucionado a favor del por todos el concursante inesperado (en los partidos el personal siempre se inclina por uno de los dos jugadores) que al final se llevó una pasta de buen tamaño. La forma de rematar algo que en los últimos meses se había convertido en una insufrible pesadez, fue como muy cutre, un tongo (en Chile una especie de sombrero). La ventaja de las altas horas es que a tres pasos está la cama, dicen que una bendición de los cielos a la que los humanos recurrimos cada jornada, tratando de olvidar tontunas y buscar sueños sin que te coman el coco.

Sobre todo cuando tienes anotados en tu libreta, compañera de largos paseos, hechos, gentes, calles y cosas de mayor importancia. Veamos, pues. Mis andanzas “callejiles”, curiosas e inquietas siempre, me llevan de un lugar a otro sin cesar y, durante tres o cuatro horas que para mí suponen una auténtica diversión, busco tipos, casas y cosas, calles, parques y plazas, anécdotas de la vida diaria para contarlas sin acritud, desenfadadamente. Esta mañana, ya una costumbre, el trayecto me llevó desde María Auxiliadora hasta el otro lado del río, atravesando el de hierro y regresando por el romano puente camino de numerosas curiosidades. En el comienzo de la calle Toro, durante un tiempo se levantaron baldosas y se abrieron agujeros para unas supongo nuevas acometidas; las obras se desarrollaban con orden y sin molestias, para cesar de la noche a la mañana sin concluirlas, quedaron tres “burajos” con restos, vallas, ladrillos y baldosas. Después de un mes, los obreros volvieron este viernes a rematar la faena.

Me asomo a la Plaza (en Salamanca siempre con mayúscula) y contemplo a medio centenar de chavales (y chavalas, que no se me enfade el personal) en alborotado juego de conocer la historia de la más hermosa de todas las plazas. La maestra, y lo digo porque parecía ser la que mandaba, le planteaba a su prole un juego que consistía en preguntas sobre pabellones, arcos y personajes, y ellos y ellas daban la respuesta dibujando la palabra con sus cuerpos tendidos sobre el suelo, curiosa la forma de elaborar cada letra. Una de las cuestiones que me llamó la atención trataba de descubrir qué rey aparecía dos veces en los medallones y para ello les daba tres opciones a elegir entre Alfonso IX, Carlos III y Felipe V, cuestión ésta que el que suscribe imaginó que pocos acertarían. Craso error, fueron 18 respuestas correctas de 20, el rey en cuestión es Felipe V.

Proseguí mi camino con una sonrisa y con la satisfacción de contemplar nuestra hermosa Plaza siempre alegre y hasta atiborrada. Al llegar a Anaya, allí como muchos días estaba Enrique, al que definiré desde ahora como el amante de las palomas; este lugar es su jardín particular, cuando llega andando despacio apoyado en su cayada pájaros y palomas acuden en bandada, él ríe, la goza y mete su mano en el bolsillo para sacar un mendrugo de pan. Las aves revolotean, se disputan un lugar donde posarse, comen de su mano; él las conoce a todas, las llama por su nombre: “mira esa es un palomo pero yo la llamo señorita para enfadarle”. Se siente muy feliz y se despide hasta mañana sin dejar de sonreír. Parece mentira que nos compliquemos tanto la vida.

