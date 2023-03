Antidemocracia

Este viejo nuevo pri, aunque se llame morena, no merece ni mayúsculas; es el lobo gritando que viene el lobo… y demasiadas ovejas aplaudiendo. Es el avatar del viejo pri en esta Pandora en la que vivimos. El sábado pasado vi un movimiento de autobuses y gente que me habían contado que era habitual en los años en los que andaba naciendo, pero que casi no había visto en los últimos 30 años… los que llevo en México... Bueno sí, lo he visto ya varias veces en los últimos 4.