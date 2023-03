Sebas Elena, capitán del BM Salamanca: "Vamos a partirnos el alma por quedarnos donde merecemos"

Sebas Elena, capitán del BM Salamanca, ha atendido a este medio de comunicación en un momento clave de la temporada para hablar de toda la actualidad del club del Río Tormes.

Sensaciones: "Las sensaciones con el equipo, a día de hoy, son y tienen que ser positivas. Estamos empezando a saber jugar con la presión de las bajas, del marcador, de la clasificación... Hay que estar tranquilos y seguir trabajando, aquí nadie ha bajado los brazos. Quedan 14 puntos y trabajamos cuatro dias a la semana para poder puntuar".

Su gol decisivo vs Camargo: "Meter el gol del empate el otro día, en casa, con nuestra gente en la grada y encima puntuar es un subidón de moral de cara a lo que nos queda en lo personal. He vuelto a coger confianza en los lanzamientos y me encuentro mas cómodo en la pista en un año muy complicado. Me tocó a mí meter el último, pero lo importante es el equipo. Trabajamos todos para todos y el sábado me llegó a mi la última bola".

El equipo: "Nos falta gente. Las lesiones nos han destrozado y toca reinventarse en cada partido. Carlitos, Nicolás y Álvaro Sanz están aprovechando la situación de las lesiones para crecer en la pista semana a semana. Somos los que somos, estamos los que estamos y vamos a partirnos el alma por quedarnos donde merecemos. Esperamos que hoy le den el alta a Álvaro Carretero y pueda empezar a entrenar con normalidad".

Evitar el descenso: "La salvación y quedarnos en Primera es por lo que estamos peleando y lo seguiremos haciendo hasta el final. Nadie quiere descender ni nadie ha bajado los brazos. Hay que ir sábado a sábado y siendo conscientes de que nuestros rivales directos tienen que venir todavía al Tormes. Fuera de casa hay que intentar rascar algún punto".

Recta final de curso: "Está siendo un año muy difícil. Ahora estamos mejor, pero psicológicamente hemos estado muy tocados, desde el míster, el cuerpo técnico y especialmente los que tenemos que dar la cara en la pista".

Mensaje como capitán: "Les necesitamos, no solo a los de siempre, sino también al aficionado al deporte de Salamanca sea del club y del deporte que sea. Les digo que bajen al Tormes los partidos que nos quedan y nos ayuden a conseguir el objetivo para que el nombre de Salamanca siga sonando en la Primera División del balonmano nacional".