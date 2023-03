Vilaró y su 'game winner' con el Perfumerías Avenida: "No he corrido más nunca"

Andrea Vilaró, jugadora del Perfumerías Avenida, ha dado sus impresiones del duelo con el USK Praga en los cuartos de final de la Euroliga.

Valoración: "Tenemos que estar orgullosos de lo que es Avenida y la afición. El equipo está preparado para competir, pero hemos hecho un buen trabajo. La prórroga ha sido innecesaria, pero es una motivación para Praga".

Canasta ganadora: "Es más por intuición que por otra cosa, en los tiros finales suelo atacar el rebote y he metido. No he corrido más nunca. Sabía que había entrado, pero si los árbitros quieren revisar, que revisen".

Arbitraje: "No voy a hablar. Han sido permisivos con Praga".

Marea Azul: "Igual nos vuelven a ganar en Praga, pero es necesario que haya partidos así para la afición y nosotras".