Jehu y el once del Salamanca UDS: "No hablamos de un escenario catastrófico para no darle continuidad"

Jehu Chiapas, entrenador del Salamanca UDS, ha comparecido delante de la prensa local para abordar el partido con el Mirandés B.

Correciones: "Hemos trabajado para recuperar las sensaciones con balón, que es en lo que tenemos que sacar distancias con los rivales".

Mirandés B: "Hemos hablado e incidido en cuestiones que se nos escaparon para afrontar mejor este partido y sabemos que nos encontraremos con escenarios similares al Numancia. Es un equipo que trabaja en un bloque compacto y es un filial de Segunda División. No juega con cinco atrás".

Bajas: "David Franco por sanción. Veremos si llega Álvarito...".

Once: "Seguramente mantendremos la línea y con lo que hemos venido, no hablamos de un escenario catastrófico para no darle continuidad. No fue un desastre. Me interesa tener a 18 o 20 jugadores metidos y sin relajarse".

Astorga: "No me lo planteo así, pero sí de que será mejor llegar con un partido positivo en Mirandés a la próxima jornada".

Playoff con Ávila o Almazán: "No varía la cosa, solo puede ser la distancia, no la cancha o el equipo, será duro igual".

Fichajes: "Se encuentran en conversaciones y buscamos analizar la situación. Si llega alguien más ya hay quitarte a alguien de encima en las convocatorias".