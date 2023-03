El catedrático de la UPSA que se incorpora a la Real Academia de Doctores de España

El catedrático de Nuevo Testamento de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Santiago Guijarro Oporto, tomó posesión este miércoles, día 15 de marzo, de su plaza como Académico de Número en la Sección de Teología de la Real Academia de Doctores de España. Guijarro, que ostentará la medalla número 71, ha pronunciado un discurso sobre La primera ‘Vida de Jesús’. El evangelio según San Marcos y su impacto en el cristianismo y en la cultura occidental.

Bajo el título La primera ‘Vida de Jesús’. El evangelio según San Marcos y su impacto en el cristianismo y en la cultura occidental,el catedrático de Nuevo Testamento de la Facultad de Teología de la UPSA, Santiago Guijarro Oporto, ha pronunciado el discurso de toma de posesión de su plaza como Académico de Número perteneciente a la Sección de Teología -medalla número 71- de la Real Academia de Doctores de España. Sus palabras han contado con la contestación, en nombre de la Corporación, del Académico de Número de dicha Sección, el Dr. D. Gabino Uríbarri Bilbao. El acto ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid y ha contado con la asistencia de la rectora de la UPSA, Mirian Cortés; el decano de la Facultad de Teología, Francisco García; el decano de la Facultad de Derecho Canónico, José San José, así como profesores de la Facultad de Teología y de otras facultades de la institución salmantina.

Las palabras del profesor Guijarro han glosado la importancia del Evangelio de Marcos, el relato más antiguo sobre Jesús, que “se revela como el punto de partida para llevar a cabo una exploración de las tradiciones conservadas y transmitidas por los primeros grupos de discípulos de Jesús en Palestina”. En esta misma línea, sus palabras han destacado “la importancia de la elección del género biográfico, que permitió incorporar las tradiciones sobre Jesús en un nuevo marco hermenéutico centrado en la pregunta por su identidad”, proponiendo así una ‘cristología narrativa’ donde se percibe con más detalle la complejidad de dicha identidad.

Además, el discurso del nuevo miembro de la Real Academia de Doctores de España ha tratado de mostrar “de qué forma el Evangelio según San Marcos ha configurado y sigue configurando la memoria de Jesús sobre la que se asienta la fe cristiana y la visión del mundo que desde ella propuso y sigue proponiendo el cristianismo”, destacando como dato importante, “el redescubrimiento de esta obra hace siglo y medio en el marco de una apasionante discusión sobre las relaciones entre los tres evangelios”.

La investigación reciente ha mostrado, en efecto, que Marcos, y no Mateo, fue el primer evangelio, lo cual invita a hacer una nueva valoración de las tradiciones sobre Jesús contenidas en dicho evangelio, pues dichas tradiciones conservaron recuerdos de los discípulos asentados en Palestina. A partir de estos recuerdos, Marcos compuso un relato coherente y elocuente.

Por último, el nuevo Académico ha destacado varios detalles significativos de esta obra: “el Evangelio de Marcos se caracteriza por la escasez de enseñanzas de Jesús. Lo que Jesús hace y dice no suscita en los personajes del relato un mayor interés por el reinado de Dios que él anuncia, sino afirmaciones sobre él y preguntas acerca de su identidad”. Junto a estas matizaciones, se señala que “el lector es invitado a reconocer que el mesianismo de Jesús se revela en su pasión” y asegura que el evangelio tetramorfo es, en realidad, “una versión ampliada del de Marcos, mostrando la notoriedad de su influjo en la cultura occidental”.

La intervención de Santiago Guijarro ha finalizado reseñando brevemente la influencia del relato de la pasión en la sociedad actual, especialmente en las celebraciones litúrgicas y populares de la Semana Santa, en las artes plásticas -pintura y escultura, principalmente-, en la música -a través del nuevo género musical que fue evolucionando desde la ‘Pasión drama’- y, sobre todo, en “la ordenación actual del tiempo”. En definitiva, “estas y otras manifestaciones culturales no habrían existido si Marcos no hubiera incorporado a su vida de Jesús un relato de la pasión”.

Real Academia de Doctores de España

La Real Academia de Doctores de España (RADE) es una corporación de carácter científico, técnico, humanístico y social, de ámbito nacional y sede en Madrid. Es la máxima institución nacional con representación interdisciplinar y la única de las Reales Academias Nacionales que opera independientemente del Instituto de España.

Presidida actualmente por el Dr. D. Antonio Bascones Martínez, la RADE fue fundada en 1920 y está constituida en diez secciones: Teología, Humanidades, Derecho, Medicina, Ciencias Experimentales, Farmacia, Ciencias Políticas y de la Economía, Ingeniería, Arquitectura y Bellas Artes y Veterinaria.

La Real Academia de Doctores de España está integrada por los académicos, que se distribuyen bajo las denominaciones ‘de número’, ‘correspondientes’, 'supernumerarios’ y ‘de honor’.

Trayectoria

Santiago Guijarro Oporto (Illescas, Toledo, 1957) pertenece a la Hermandad de los Sacerdotes Operarios Diocesanos y es catedrático de Nuevo Testamento de la Facultad de Teología de la UPSA. Fue director de La Casa de la Biblia de Madrid 1982 a 1995, donde estuvo centrado en la divulgación de la Biblia y en la revisión de la traducción de la Biblia, que fue publicada en 1992.

Durante ese periodo fue coordinador de la Subregión de Europa del Sur en la Federación Bíblica Católica y, más tarde, fue director del Instituto Español Bíblico y Arqueológico de Jerusalén. Ha sido director de la Asociación Bíblica Española y, actualmente, es académico de número de la Real Academia de Doctores de España en la sección de Teología. Desde 1996 enseña en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, en la que ha sido Vicerrector de Investigación.

Santiago Guijarro es autor de numerosos artículos científicos y libros, entre los que destacan: Fidelidades en conflicto; Los cuatro Evangelios; La primera evangelización en los orígenes del cristianismo; El camino del discípulo; El cristianismo como forma de vida; Metodología exegética del Nuevo Testamento; y The Gospel of Mark in Context.