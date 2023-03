Carmen Familiar no será candidata a la alcaldía de Peñaranda por el Partido Popular

La concejal y actual portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Peñaranda, Carmen Familiar, no será la candidata del PP a la alcaldía de Peñaranda en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.

Familiar aseguraba que “he dado lo mejor de mi, me he implicado al 100% y junto a mi el equipo que me ha acompañado. Es momento de anunciarlo” y añadía su agradecimiento a “las personas que han estado junto a mi, entre ellas, a Marivi, y también a todos los compañeros que hoy no han podido estar aquí en este anuncio”.

“Me voy con el convencimiento de haber hecho las cosas bien. Cuando hace ocho años me propusieron el reto lo acepte con ilusión. Es una experiencia que llevaré siempre conmigo, y no puedo mas que dar las gracias a los compañeros y los ciudadanos que han depositado su confianza en mi estos años” afirmaba emocionada Carmen Familiar.

“Me voy con la cabeza bien alta…creo que esta decisión se lo va a poner mas fácil al Partido Socialista” aseguraba la ya ex lider de los Populares peñarandinos.

Sobre lo que destacaría en estos años en la política, Carmen Familiar explica que “la política tiene su parte agridulce y, aunque suene mal, hay mucha falsedad, en el sentido de que a veces intentamos trasmitir a los ciudadanos cosas que no son…pero si nos dejamos engañar por lo que nos cuentan y nos lo creemos…a veces hay noticias que se aprovechan partidistamente y eso no me gusta. Yo soy persona mas de gestión. Cuando me presente era porque apostaba por ello, por la mejor gestión, dotar a Peñaranda de mejores servicios, algo que no veo ahora…la falsedad de la política, el intento de tergiversar las cosas no me gusta nada”.

Ademas de la portavoz, durante el encuentro con los medios, también se producía el anuncio de la marcha política de María Victoria Muñoz, quién ha sido el gran apoyo de Carmen como segunda de los Populares.

Un anuncio en el que Marivi destacaba la valía de Carmen Familiar, y señalando que “en el proyecto ilusionante en el que comencé aparecieron baches y me hicieron desilusionarme. Pero ante problemas que únicamente afectan a Peñaranda, desde los organismos del partido no se nos ha tenido en cuenta y nadie mejor que los concejales que vivimos en Peñaranda para ver que mejoras necesita nuestra ciudad. Esas situaciones me han dejado un mal cuerpo, mientras que el contacto humano y la cercanía han sido lo mejor” explicaba, añadiendo que “seguiré siendo Marivi o la generosa. Si bien cierro esta etapa en lo político Carme sabe que me tendrá siempre en lo personal”.