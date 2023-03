El acoso escolar, una lacra que sigue aumentando en Salamanca: “Estamos en meses muy críticos”

El buylling continúa siendo una lacra social presenta en la sociedad. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos… han sufrido o sufren un acoso que les marca de por vida y que, en muchos casos, no pueden soportar.

Para conocer de primer amano esta situación en Salamanca, hablamos con Carmen Guillén, presidenta de la Asociación Salmantina Contra el Buylling y el Ciberbuylling (ASCBYC), quienes trabajan sin descanso para revertir esta situación. Llevan años sin parar, los casos aumentan considerablemente y es algo “que no puede seguir así”, explica.

“Llevamos dos años sin cerrar ni un solo día la sede, ni en Navidad ni en Semana Santa, ni en vacaciones…”. Un aumento que preocupa en los meses actuales ya que “de febrero a junio siempre se producen situaciones muy críticas, son los meses que más casos tenemos”.

Especialistas en acoso escolar y en ámbitos relacionados con los centros escolares, han recibido casos de acoso a nivel laboral o de violencia, pero “en menor medida”.

“Cualquier persona puede ser víctima y cualquiera puede ser acosador”

En la actualidad, el ciberacoso o ciberbuylling es la práctica que más se utiliza para acosar a los menores. “Los casos relaciones con el espacio cibernético han demostrado un aumento bastante alarmante que, en muchos casos, es una extensión del acoso escolar que se produce y están relacionados”, explica Guillén.

En lo que respecta al perfil de los acosadores, Guillén destaca que “cualquier persona puede ser víctima y cualquiera puede ser acosador”. En lo que respecta al acosador, “los perfiles que hasta ahora nos han estado diciendo nosotros no los conocemos. Hay mucha gente que ya tampoco los reconoce”. Sin embargo, sí que enumera una serie de características que suelen ser comunes en el acosador. “Muchas veces extrapola lo que está viendo en otros ámbitos, en el entorno familiar u otro tipo de entornos al educativo. Por ejemplo, una nula empatía, una falta de límites, una incapacidad para controlar la ira, el rol de hacerse notar constantemente… esos son características constantes en un alumnado que acosa a otros”.

Los testigos, fundamentales para romper con el acoso escolar

Los espectadores o testigos que conocen que existe acoso escolar por parte de una parte a otra son fundamentales para terminar con estas situaciones. “Si ellos se posicionan de parte de la víctima posiblemente el acosador se quede solo y no haga este tipo de cosas. Si alguien le dice que lo que está haciendo está mal hecho y se da la vuelta, es contrario a todo esto, generalmente el acoso frena. Indudablemente hay muchos tipos de espectadores, hay hasta cinco tipos distintos y a estas personas hay que decirles que cuando ellos hablan y se posicionan, no solamente están ayudando a las víctimas, sino que también a los acosadores”, algo fundamental para Guillén.

“El acosador es una persona que también necesita ayuda, tenemos que tener en cuenta que lo está viviendo en otras situaciones lo está llevando a cabo en el entorno escolar, son conductas que ve”. Por ello, “si no reciben ayuda, las estadísticas nos dicen que en su edad adulta lo extrapolará a otros ámbitos”, añade Guillén.

Por ello, “a la gente que mira para otro lado para que no les salpique el tema hay que decirles que se convierten en cómplices, tanto a los niños que hay que saber como decírselo, como a los adultos que no hacen nada por evitarlo”.

Pero no solo en el ámbito escolar, la sociedad en general puede ayudar a revertir esta situación. “La sociedad se tiene que concienciar de que este problema realmente existe, que no son cosas de niños, que son cosas que han existido siempre, aunque no de la manera que estamos viendo ahora mismo”, explica.

Por ello, destaca un tipo de acoso que es la exclusión social, “para mí es francamente de las peores porque la víctima realmente no sabe porque está siendo excluida. Entra en un bucle y le puede durar hasta la edad adulta, y a ese tipo de exclusión muchas veces tienen la culpa las personas adultas. ‘He oído que’, ‘no vayas con’, ese tipo de cosas que siempre hay que aclararlas, y la clave de eso es concienciación, sensibilización y sensibilización, y llamar a las cosas por su nombre: si es acoso escolar, es acoso escolar. Aunque no esté en un código penal, todos tenemos la obligación de tratar de minimizarlo y erradicarlo porque presumimos de un país que tiene una ley de protección a la infancia, en la que no se está aplicando la mayoría de los casos que dice, entonces ¿de qué no sirve tener una ley en los papeles si realmente a la hora de la verdad nadie hace nada y mira para otro lado”, concluye la presidenta de ASCBYC.