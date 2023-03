VIPlayer, la novedosa forma de entrenar y llevar el juego "al siguiente nivel" dentro del fútbol

Raúl González, fundador y entrenador de VIPlayer, ha detallado a SALAMANCArtv AL DÍA su funcionamiento desde dentro.

PREGUNTA: ¿Qué es VIPlayer?

RESPUESTA: VIPlayer es un espacio de entrenamiento profesional dirigido principalmente a jugadores de fútbol en etapas de formación, donde desarrollamos, a través de entrenamientos individuales y en grupos reducidos, las cualidades y capacidades de cualquier jugador/a que tenga pasión por el fútbol y quiera llevar su juego al siguiente nivel.

P: ¿Cómo surge la idea?

R: Terminé mis estudios de máster en desarrollo del talento en fútbol en la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, donde tuve la oportunidad de conocer de primera mano el trabajo en algunas de las mejores academias de fútbol del mundo (Real Madrid, Ajax de Amsterdam, AZ Alkmaar, entre otras). Tras conocer estas metodologías, y con mi experiencia previa como jugador y preparador en etapas de formación, veo la necesidad de ofrecer a los jóvenes jugadores un espacio que individualice el proceso de entrenamiento y les permita no solo desarrollar sus cualidades técnicas y físicas, sino también su personalidad como individuos y como deportistas. De aquí surge el nombre VIPlayer, que dirige toda la atención al jugador.

P: ¿Cuál es el modelo de trabajo y en qué consiste?

R: La metodología de trabajo en VIPlayer se resume en la individualización del proceso de entrenamiento. Realizamos sesiones individuales (entrenador-jugador) y en grupos reducidos, en las que trabajamos sobre tres pilares fundamentales: la técnica, el desarrollo físico y/o motriz y el desarrollo personal. Normalmente son sesiones de una hora de duración, con tareas enfocadas a mejorar la técnica y las capacidades físicas del jugador. Una de las claves del proyecto es el feedback continuo y preparado hacia el jugador, que en todo momento sabe qué hace, cómo debe hacerlo para hacerlo bien y para qué lo hace, siendo consciente de su propio desarrollo. Además, con nuestro trabajo intentamos que los jugadores desarrollen todas esas cualidades que antes se desarrollaban con el juego en la calle y que, en la actualidad, por desgracia, ya no están a la orden del día. Hablamos del dominio técnico del balón, la agilidad, la capacidad de resolver situaciones de juego contra jugadores de diferentes edades, desempeño en espacios reducidos, el uso de ambos pies, entre otros muchos contenidos. Todos estos contenidos son los que al final exige el propio juego del fútbol.

P: ¿Qué diferencia hay entre lo que tú haces y un entrenamiento en un equipo?

Individualización y feedback. Diría que estos dos apartados son los que más diferencian el trabajo en VIPlayer con cualquier entrenamiento en equipo. Un entrenador de fútbol base no tiene la capacidad de centrarse en el desarrollo individual de todos sus jugadores, mientras que aquí las tareas se personalizan para dar a cada jugador lo que necesita para progresar. Por otro lado, la realidad del fútbol base es que el feedback que se da a los jugadores en muchas ocasiones no está preparado para que el jugador sepa cómo mejorar y se envían muchos mensajes vacíos o sin sentido o dirección. En VIPlayer cada tarea tiene un feedback preparado para que el jugador sepa qué está haciendo, cómo tiene que hacerlo para realizarlo correctamente o para saber qué tiene que corregir y qué fin tiene lo que está haciendo para su desarrollo como jugador y deportista. Por último, el proceso de individualización que hay en VIPlayer les permite mejorar también en sus equipos, pues no solo optimizan sus cualidades técnicas y físicas, sino que les proponemos objetivos a corto, medio y largo plazo para que el jugador siempre tenga en mente el camino a seguir para no dejar de mejorar cada día.

P: ¿Cuántos jugadores tienes?

R: Actualmente contamos con 4 jugadores realizando entrenamientos individualizados de forma semanal. Por otro lado, también estamos llevando a cabo el proyecto con sesiones en grupos reducidos en un centro escolar de Salamanca, donde realizamos las sesiones en las instalaciones del propio centro.

P: ¿Cuáles son los planes de futuro?

R: Expandir el proyecto a más gente que sienta verdadera pasión por el fútbol y personas que quieran dar a sus hijos una formación profesional para que se desarrollen lo mejor posible a través de este deporte. Animo a cualquier padre o madre a ver nuestros entrenamientos para que se den cuenta del valor que tiene este proyecto para la formación de sus hijos a través del fútbol, una formación que no pueden encontrar en un equipo y que también ayudará a los jugadores a desenvolverse mejor dentro de cualquier grupo. De igual forma, la intención es llevar el proyecto a otros centros escolares de la ciudad para que más niños y niñas puedan disfrutar de la experiencia VIPlayer y expriman todas sus cualidades en un contexto atractivo para ellos.