Sebastián Yatra se va de viaje... esta vez sin Aitana

Tras su comentadísima visita a 'El Hormiguero', en la que con una sonrisa y mucho sentido del humor 'toreó' las preguntas de Pablo Motos sobre Aitana -"la conozco, es la del flequillo" bromeó sin soltar ni prenda sobre su relación con la cantante, y es que Sebastián Yatra vivirá este jueves un momento muy especial.

Y es que el colombiano recibirá, por su imparable carrera internacional, el premio Dial Latino en la XXVII edición de los Premios Dial que se celebran esta noche en Tenerife. Un evento que reunirá a grandes artistas como Pablo López, Vanesa Martín o Pablo Alborán, y al que el cantante de 'Tacones rojos' ponía rumbo este miércoles sin la compañía de su novia.

A pesar de que ya no se ocultan, la pareja del momento prefiere vivir su amor alejados del foco mediático y, aunque muchos pensaban que tras sus románticas y apasionadas imágenes en Miami -que ha publicado la revista ¡Hola! en exclusiva- la gala de los Dial podía ser la ocasión perfecta para posar por primera vez juntos, parece que la 'oficialización' de su relación tendrá que esperar.

Un noviazgo que comenzó el pasado mes de diciembre, poco después de que Aitana rompiese con Miguel Bernardeau después de tres años de amor, y que es innegable que tanto la catalana como el colombiano están viviendo muy intensamente, aprovechando cada hueco libre en sus apretadas agendas profesionales para disfrutar de su compañía y dar rienda suelta a su pasión.

Después de varios días juntos en Madrid, ha llegado el momento de separar sus caminos de nuevo, y Yatra ha volado a Tenerife sin su novia, pero bien 'escoltado' por su equipo de trabajo. Un momento en el que hemos sido testigos de la divertida reacción del cantante de 'Una noche sin pensar' al descubrir a varios fotógrafos apostados esperándoles a él y a Aitana.

Sorprendido en un principio, Sebastián no ha tardado en mostrar su lado más divertido, saludando con la mano y una sonrisa a las cámaras alzando el gadget que le acompaña en todos sus desplazamientos. Un antifaz con un soporte de plástico para poder descansar durante el vuelo. Empujando una maleta de mano -lo que indica que no tardará en volver a reunirse con su novia- el artista también llevaba un libro de bolsillo para hacerle más ameno un viaje en el que, a pesar de los rumores que apuntaban a que posarían juntos en los Premios Dial, no ha estado acompañado por Aitana.