Pepe Vázquez y las esperanzas ante Praga: "Me darán de leches por decirlo, pero yo sigo creyendo en el Perfumerías Avenida"

Pepe Vázquez, entrenador del Perfumerías Avenida, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de la eliminatoria con el USK Praga.

Primer partido: "Hay ganas de revancha, somos conscientes de que no estuvimos tan bien como nos habría gustado. Praga es uno de los favoritos y un equipazo, pero ahora contaremos con el factor cancha a favor, que en la Euroliga es algo muy importante y más con la Marea Azul".

Correcciones: "Nos faltó energía, Praga es un equipo muy físico y te penaliza en cada error si no estás en el 100%. Tiene grandes atletas y creemos que podemos hacerlo mejor. No tuvimos un día nada afortunado en los porcentajes de tiros, que eso es algo que va a cambiar aquí".

Eliminatoria: "Sigo siendo optimista y debemos ir paso a paso. Es una final y si perdemos no hay opción a más. El foco es sacar el partido e intentar ir a Praga con mucho que ganar".

Tercero en Praga: "Me encantaría volver y tenemos nuestras opciones, pero estamos ante un grandioso equipo y eso no se puede olvidar. Se nos da como cabeza de turco y todo el mundo da como favorito a Praga. Me darán de leches por decirlo, pero yo sigo creyendo en mi equipo. Si volvemos a Praga, la presión va para ellas. Sin victoria no hay más futuro en la competición".

Cambio radical con su llegada: "Estoy muy contento con el trabajo de las chicas y las veo con ganas de hacer una buena temporada, pero no siempre se puede llegar a una Final Four pese a que estamos convencidos de intentarlo. Creo que tenemos muchas opciones de ganar en casa".

Marea Azul: "Les necesitamos mucho y es un momento para arrimar todos el hombre frente a un equipazo. Con ellos sí que somos más fuertes y nos dan una fuerza tremenda para lo que viene por delante".