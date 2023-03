Losada: "No se nos puede escapar este partido en el Reina porque luego vienen otros complicados para Unionistas"

Mario Losada, jugador de Unionistas, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad del club.

Sensaciones: "Muy buenas y tenemos ganas del próximo partido en casa para sumar tres puntos que nos vendrían muy bien".

Su gol en San Fernando: "Estoy contento por cómo fue el gol y por el hecho de ser importante. Intento mantenerme estable tanto en lo bueno como en lo malo. Tengo ganas de seguir ayudando al equipo para conseguir el objetivo".

Dani Ponz: "Ha llegado y hemos conseguido la mala dinámica. Lo importante es adaptarse a lo que nos pide y cada entrenador es un mundo".

Descenso: "Dos partidos malos te meten abajo y ganarlos te valen para sacar la cabeza, pero no debemos mirar más allá del próximo partido. Sería un paso importante si ganamos. Dependemos de nosotros mismos".

Linense: "Es un partido complicado, ya hemos visto al rival y será duro. Toca trabajar de principio a fin, igual que todos y no tenemos victorias fáciles".

Titular: "Intento no pensar en las cosas que no dependen de mí y quiero concentrarme en ayudar al equipo. Me siento feliz de poder ayudar".

Afición: "La gente es consciente del partido que es, pero hay que recalcar es vital. No se nos puede escapar este partido en el Reina porque luego vienen otros complicados para pelear por el objetivo".